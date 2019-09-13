Eyüpsultan'da tırın çarptığı yabancı uyruklu öldü
Eyüpsultan'da otoyolda yürüyen Slovakya uyruklu kişi, tırın çarpması sonucunda hayatını kaybetti.13 Eylül 2019 Cuma 15:58
Kuzey Çevre Otoyolu'nda yürüyen Slovakya uyruklu S.L'ye (29) yoldan geçen tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen S.L. olay yerinde hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden S.L. olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olaya karıştıktan sonra kaçan tırı tespit etmek için güvenlik kameralarına incelemeye aldı.
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