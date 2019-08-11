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Eyüpsultan’da şehitler için 53 kurban kesildi

Vatanı için gözünü kırpmadan şehit olan kahramanların aileleri için Eyüpsultan’da 53 kurban kesimi gerçekleştirildi.

11 Ağustos 2019 Pazar 10:09
Eyüpsultan’da şehitler için 53 kurban kesildi

Vatanı için gözünü kırpmadan şehit olan kahramanların aileleri için Eyüpsultan’da 53 kurban kesimi gerçekleştirildi. Kurbanlıkların etleri ise şehit ailelerine dağıtıldı.


Eyüpultan Belediyesi vatani görevini yerine getirirken şehit olan kahramanların ailelerini kurban bayramında unutmayarak ilçede oturan aileler için 53 adet kurban kesti. Vakıflar İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü Eyüpsultan İmarethanesi Adak Kurban Kesim Merkezi’nde kesilen kurbanların etleri gelen şehit ailelerine verildi. Gelemeyen ailelere ise paketlenip evlerine gönderildi. Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Yıldız da kurban kesim alanında şehit ailelerini yalnız bırakmayarak onlara destek oldu. Şehit aileleri belediyenin her zaman kendilerini düşündüklerini ifade ederek Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkür ettiler.



“Belediyemiz her zaman şehit ailelerimizin yanında”


Kurban kesim yerinde şehit ailelerinin yanında olan Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Yıldız, “ Burada şehit olan kardeşlerimizin aileleri var. 53 tane şehit ailesinin kurbanını keseceğiz bugün. Ardından kesmiş olduğumuz kurbanların etlerini kendilerine teslim edeceğiz. Belediyemiz her zaman şehit ailelerimizin yanında, 53 tane şehidimizin aileleriEyüpsultan sınırları içerisinde oturuyor. Yaklaşık burada 38 şehit ailemiz mevcut gelemeyenlere de telefona ulaşıyoruz vekaletlerini alıp kurbanlarını kesiyoruz ve etlerini kendilerine teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Bizi kurbansız bırakmadılar”


Şehit Mehmet Çatal’ın ablası Durdu Hızarcı, “Her bayram olduğu gibi bu bayramda başkanımız ile birlikteyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizi kurbansız bırakmadıkları için ve yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.


”Çok memnun oluyoruz”


Şehit Tamer Vardar’ın Babası Cemal Vardar, “ Belediyemiz her sene kurban kesimini bizim için yapıyor, bizi çok mutlu ediyorlar. Çok memnun oluyoruz bizi düşünerek böyle bir şey yaptıkları ve yanımızda olarak bizi unutmadıkları için” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 10:09
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