Eyüpsultan’da istinat duvarı çöktü
- İstinat duvarının çökmesi nedeniyle 2 bina tedbir için tahliye edilerek mühürlendi11 Eylül 2019 Çarşamba 16:04
İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan’da istinat duvarının çökmesi nedeniyle tedbir amaçlı 2 bina tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, İslambey Mahallesi Tekke Sokakta bir binanın yanındaki istinat duvarında çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.
Çöken duvarın çevresini güvenlik şeridiyle kapatan ekipler, 2 binayı tedbir amaçlı mühürledi.
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