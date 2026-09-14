Eyüpsultan’da binanın üçüncü katına çarpan otomobil bahçeye düştü: 2 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Alibeyköy Mahallesi Dar Yokuş Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 34 BTL 763 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sokaktaki bir binanın üçüncü katına çarptı. Çarpmanın ardından araç, binanın bahçesine düştü.

Olay 23.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Dar Ykş. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü iddia edilen sürücü, 34 BTL 763 plakalı otomobilinin hakimiyetini kaybederek sokakta bulunan bir binanın 3. katına çarptı. Ardından yaklaşık 15 metreden binanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgeyi güvenlik bantlarıyla kapattı. İtfaiye ekipleri aracın içinde bulunan kişileri çıkardı. Kaza sonucu yaralandıkları tespit edilen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bahçeye düşen otomobili çıkartmak için ekipler çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.