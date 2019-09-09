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Eyüpsultan’da 2019-2020 eğitim öğretim yılına özel açılış

Eyüpsultan Belediyesi’nin katkıları ile Topçular İlkokulu’nda 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış programı gerçekleştirildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:27
Eyüpsultan’da 2019-2020 eğitim öğretim yılına özel açılış

Eyüpsultan Belediyesi’nin katkıları ile Topçular İlkokulu’nda 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış programı gerçekleştirildi.


Programa, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Tatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü, Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Uysal, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Minik öğrencilerin okudukları şiirler ile başlayan programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü‘’Biz eğitimcilerin temel görevi geleceğimizi emanet edebileceğimiz insanlar yetiştirmektir. Yeni eğitim ve öğretim yılımızı tebrik ediyorum’’ dedi.


Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Uysal ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: ‘’Öğrenme anne karnında başlar. İkinci durağı ise okullardır. Çocuklar beyaz bir kağıda benzer. Siz üzerine ne yazarsanız onu okursunuz. Çocuklar geleceğimizdir. Bu beyaz kağıtları bilinçli ve güzel dolduralım.’’



“Yeni eğitim yılı hayırlı olsun”


Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ise şöyle konuştu: ‘’Belediyemiz okullara çok büyük destekler veriyor. Sayın Belediye Başkanımız Deniz Köken’e buradan çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da Milli Eğitimimizin destekleri gerçekten takdire şayandır. Bu programa katılan velilerimize, bu cıvıl cıvıl güzel öğrencileri yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Yeni eğitim yılımız hayırlı olsun.’’ Program öğrencilerin gerçekleştirdiği folklor gösterisi ve mini konserle sona erdi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:27
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