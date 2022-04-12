  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Eyüpsultan sular ne zaman gelecek? 12 Nisan Salı İSKİ sular saat kaçta gelecek?
Yaşam

Eyüpsultan sular ne zaman gelecek? 12 Nisan Salı İSKİ sular saat kaçta gelecek?

İSKİ sular ne zaman gelir? 12 Nisan Salı günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar ise suların saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-04-12 21:29:00 -
Eyüpsultan sular ne zaman gelecek? 12 Nisan Salı İSKİ sular saat kaçta gelecek?

İstanbul’un Eyüpsultan ve Kadıköy ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintiden etkilenen ilçelerde yaşayanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Eyüpsultan sular ne zaman gelecek? 12 Nisan Salı İSKİ sular saat kaçta gelecek?

İlçe        :              Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler      :              Güzeltepe Mah,Karadolap Mah,Çırçır Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah,Emniyettepe Mah

Arıza Sebebi      :               400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama             :               Kağıthane Alibeyköy 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :               12.04.2022 20:28

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler      :              Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah

Arıza Sebebi      :               200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               12.04.2022 16:26

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 22:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay