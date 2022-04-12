Eyüpsultan sular ne zaman gelecek? 12 Nisan Salı İSKİ sular saat kaçta gelecek?
İSKİ sular ne zaman gelir? 12 Nisan Salı günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar ise suların saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?
İstanbul’un Eyüpsultan ve Kadıköy ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintiden etkilenen ilçelerde yaşayanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Eyüpsultan sular ne zaman gelecek? 12 Nisan Salı İSKİ sular saat kaçta gelecek?
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah,Karadolap Mah,Çırçır Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah,Emniyettepe Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Kağıthane Alibeyköy 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 12.04.2022 20:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.04.2022 16:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 22:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.