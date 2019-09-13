Eyüpsultan Belediyesinden 14 bin kişiye aşure ikramı

Eyüpsultan Belediyesi, Muharrem ayı kapsamında düzenlenen farklı programlarla 14 bin kişiye aşure ikramında bulanacak.

İlk program, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldız’ın katılımıyla, Rami Cuma Mahallesi Hacı Ali Paşa Camisi önünde düzenlendi. Hacı Ali Paşa Camiis önünde vatandaşlara 2 bin kişilik aşure ikramı yapıldı. İkinci program ise Nişanca Mahallesi Meydanı’nda gerçekleşti. Burada da yine Eyüpsultan Belediyesi vatandaşlara 2 bin kişilik aşure ikramında bulundu. Vatandaşlar aşure ikramı için memnuniyetlerini dile getirerek Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkür ettiler.

Aşure ikram programları cumartesi ve pazartesi günleri de devam edecek. Cumartesi günü saat 15.00’de Kemerburgaz Meydanı’nda, saat 17.00’de Güzeltepe Mah. Cumartesi Pazarı önünde aşure ikramı edilecek. Pazartesi günü ise saat 14.00’te İslambey Mah. Çarşı Esnafı, saat 15.00’te Alibeyköy Meydan Zabıta Önü, saat 16.30’da Yeşilpınar Mah. Pazartesi Pazarı önü aşure ikram edilecek.