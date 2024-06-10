Eyüpspor'un maçlarını hangi statta oynayacağı belli oldu
Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, 2024-2025 sezonunda iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacaklarını açıkladı.
Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacağını açıkladı.
Eyüpspor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Eyüpsporumuz, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacaktır.
Kasımpaşa Spor Kulübü'ne gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz.' ifadeleri kullanıldı.
İstanbul temsilcisi, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek.
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