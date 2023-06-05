Eyüpspor'da Arda Turan'ın geleceği belli oldu! Son dakika olarak açıkladı:

1.Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Bodrumspor'a 2-0 mağlup olarak finale veda eden Eyüpspor'da Arda Turan'ın geleceği belli oldu.

Arda Turan'ın teknik direktörü olduğu Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Bodrumspor ile eşleşti. İlk maçın 1-0 kazanan Eyüpspor, ikinci maça elinde büyük avantajla çıktı ancak istediği sonucu alamadı. Arda Turan'lı Eyüpspor, elindeki avantajı değerlendiremedi ve Bodrumspor karşısında inanılmaz bir yıkım yaşadı.

ARDA TURAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Kariyerinde ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşayan eski ünlü futbolcu Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve futbolcuları finali son anlarda kaçırarak büyük üzüntü yaşadı.

BODRUM UZATMALARDA EYÜP'Ü YIKTI

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Tarihinde ilk kez bu sezon 1'inci Lig'de mücadele eden ve Play-Off'a kalan yeşil-beyazlılar Bodrum İlçe Stadı'nda Eyüpspor karşısında uzatma anlarında 90+2'nci dakikada Üzeyir'in müthiş golüyle 1-0 öne geçti. Ege ekibi, 90+8'inci dakikada bu kez Süleyman'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince Bodrumspor finale çıktı.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğe geçiş sürecini Radyospor'a değerlendiren Mesut Bakkal, kendisini çok sevdiğini ama başlama yerinin doğru olmadığını belirtmişti. Bakkal, "Arda Turan için hayırlı olsun. Arda'nın Pro-Lisans belgesi yok. Ben bunu yanlış buluyorum. Arda'yı çok severim, saygı duyarım. Ancak başlama yeri doğru değil. Kendimden pay biçiyorum; 8 yıl yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra teknik direktör oldum." dedi.

Karşılaşma sonrası Ajansspor'dan Salim Manav'a konuşan İstanbul ekibinin başkanı Murat Özkaya, Arda Turan'ın geleceğine değindi. Özkaya, "Nasipten ötesi yok. Arda Turan ile devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor ile start veren Arda Turan, takımıyla toplam 8 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 3 beraberlik, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet tattı.