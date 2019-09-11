Eyüp Sultan’da duvar çöktü! İki bina tahliye edildi İstinat duvarının çökmesi nedeniyle 2 bina tedbir için tahliye edilerek mühürlendi.

Eyüpsultan’da istinat duvarının çökmesi nedeniyle tedbir amaçlı 2 bina tahliye edildi. İslambey Mahallesi Tekke Sokakta bir binanın yanındaki istinat duvarında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Çöken duvarın çevresini güvenlik şeridiyle kapatan ekipler, 2 binayı tedbir amaçlı mühürledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.