Eyüp Sultan’da duvar çöktü! İki bina tahliye edildi
İstinat duvarının çökmesi nedeniyle 2 bina tedbir için tahliye edilerek mühürlendi.11 Eylül 2019 Çarşamba 16:38
Eyüpsultan’da istinat duvarının çökmesi nedeniyle tedbir amaçlı 2 bina tahliye edildi.
İslambey Mahallesi Tekke Sokakta bir binanın yanındaki istinat duvarında çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.
Çöken duvarın çevresini güvenlik şeridiyle kapatan ekipler, 2 binayı tedbir amaçlı mühürledi.
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