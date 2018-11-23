Eyüp Eroğlu Kimdir nereli ve kaç yaşında?

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun kim olduğu merak ediliyor. 2014 yerel seçimlerde AK Parti Tokat beledeyi başkanı olarak sandıktan zaferle çıktı. AK Parti’nin en genç belediye başkanı ünvanına da sahip olan Eyüp Eroğlu, 1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İsmi yeniden Tokat Belediye Başkanlığı için geçen Eyüp Eroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Eyüp Eroğlu biyografisi

Eyüp Eroğlu kimdir?

1984 yılında Tokat’ta doğdu. İlköğrenimini Tokat Cumhuriyet İlkokulu’nda, orta ve lise tahsilini Tokat İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans öğrenimine başladı. 1999 yılında Hukuk Fakültesi eğitimini tamamladı. 2001 yılından itibaren Tokat’ta serbest avukatlık mesleğini icra etmektedir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışmaları olan Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yine bir dönem Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. Orta düzeyde İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.