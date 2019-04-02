Eyüp Arın: “Golü rakibin direncini kıracağımız zamanda bulduk”

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın deplasmanda karşılaştıkları Kardemir Karabükspor karşısında zorlandıklarını belirterek, aldıkları galibiyetin önemli olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında deplasmanda Adanaspor deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan ekiplerinden Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, “Oyuncuların motivasyonu gerçekten çok zor oluyor. Karşımızda çok genç sahada kendini ifade etmeye çalışan, herşeylerini veren ve bu mesleğin içinde olmak isteyen gerçekten canı gönülden mücadele eden bir grup vardı. Bugünkü maçın zor olacağını biliyorduk fakat bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum. Onları canı gönülden kutluyorum. Bundan sonra onlara başarılar diliyorum” dedi.

“Golü rakibin direncini kıracağımız zamanda bulduk”

Arın, alınan galibiyetin kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Kendi açımızdan baktığımızda alttaki ateşi biraz daha hissetmeye başlamıştık. O yüzden bu maç kaçınılmazdı bizim için galibiyet. İyi başladık,golü de bulduk. Erken bulduk, rakibin direncini kıracağımız zamanda bulduk ama sonrası bizim istediğimiz gibi olmadı. Rakibin istediği gibi oldu.Ama bu maçtan alınacak derslerle birlikte oyuncularımı kutluyorum” diye konuştu.