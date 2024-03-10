Eyüp Aksu dahil 11 kişi hakkında yolsuzluk davası! Devleti 105 milyon lira dolandırmakla suçlanıyorlar

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nda (TŞOF) yaklaşık 105 milyon liralık yolsuzluk tespit edildi.

Kurum içinden gelen şikayet dilekçesinde ‘dolandırıcılığın organize biçimde’ yapıldığı öne sürüldü. Bilirkişi heyeti, şüphelilerin yasaya aykırı yapılan işlemleri göz ardı ederek yolsuzlukta payı olduğunu raporladı.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 131’inci maddesine göre ülke çapında araç plakalarının üretim, dağıtım, satış ve basımı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından yürütülüyor. Kurum buradan elde ettiği gelirin yüzde 60’ını İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığı’na yatırmak zorunda.

İddiaya göre ise TŞOF, bakanlığa daha az para vermek için kanuna göre gider olarak gösterilmemesi gereken kalemleri de gider olarak gösterdi. Bu nedenle kuruma karşı fon davaları açıldı.

Ankara’da başsavcılık kurumdaki yolsuzlukla ilgili şüpheliler hakkında soruşturmaya devam ederken TŞOF Başkan Vekili Mehmet Yiğiner başsavcılığa şikayet dilekçesi verdi ve yolsuzluğun ‘organize’ olduğunu belirtti.

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Yiğiner, “Söz konusu usulsüzlük ve zimmete para geçirme, dolandırıcılık eylemlerinin TŞOF’da organize bir biçimde gerçekleştirildiğini düşünmekteyiz. Sayın başsavcılığınızca derinlemesine yapılacak soruşturmada da bu husus net bir biçimde ortaya çıkacaktır.” dedi.

Akit Medya Grubu önüne getirdiği taksicilerle provokasyona imza atan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu da suçlanan 11 kişi arasında bulunuyor.

Eyüp Aksu, vatandaşın "taksici" mağduriyetine ilişkin bir habere imza atan Akit Medya Grubu binası önünde kışkırttığı taksicilerle birlikte provokatif bir eyleme imza atmıştı. Akit Medya'nın haberini gündemine alıp, sorunu düzeltmek yerine saldırıya geçen Aksu ve yanındakilerin gazete binasına yönelik saldırı girişimi emniyet mensupları tarafından engellenmeişti.

Üstelik, Eyüp Aksu'nun gerekçe gösterdiği o haber Demirören Haber Ajansı tarafından servis edilmişti.