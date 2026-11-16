Eyüp Akbal: Konya, Üretim Gücüyle Türkiye’nin Kalkınmasına Katkı Sağlıyor

Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONSİAD) ile Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (KONSİFED) iş birliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen Konya İl Tanıtım Günleri; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, Konya Valisi İbrahim Akın, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Lütfi Arı, kaymakamlar, belediye başkanları, iş dünyası temsilcileri ve çok sayıda hemşehrinin katılımıyla düzenlendi. Açılışın ardından yaptığı açıklamada, etkinliğin anlık bir buluşmanın ötesine geçerek sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının altını çizen Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, farklı coğrafyalarda katma değer üreten Konyalıların ortak hafıza ve değerlerde buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Mevlânâ’nın sabır felsefesiyle yarını inşa ediyoruz”

Konya’nın Selçuklu’nun başkenti ve Mevlânâ’nın hoşgörü merkezi olduğunu hatırlatan Eyüp Akbal, günümüzün hızla tüketen ve günü kurtarmaya odaklanan anlayışına karşı sağlam temellerin önemine değinerek sözlerine: “Bizler, Mevlânâ’nın bilgeliğiyle, işleri aceleye getirmeden, yarını sağlam temeller üzerine kurma felsefesiyle büyüdük. Kalıcı eserlerin ancak sağlam değerler ve sürdürülebilir bir vizyon üzerine inşa edilebileceğinin en somut örneği memleketimiz Konya’dır. Fuzul olarak biz de bu köklü duruşu kurumsal yapımızın merkezine yerleştirerek adımlarımızı planlı ve sağlam birikimle atıyoruz.” diye devam etti.

Kendi öz sermayesiyle üreten, ürettiğiyle büyüyen şehir

Konya’nın tarım, sanayi ve enerjide Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna sunduğu katkıyı somut ekonomik verilerle paylaşan Akbal, kentin üretim gücünü şu sözlerle aktardı:

“2025 verilerine göre Konya, esnaf ve sanatkâr sayısında Türkiye’nin 5. büyük şehri konumundadır. Yüzde 88’i mikro ve KOBİ ölçeğinde olan işletmeleriyle, kendi öz sermayesine dayalı güçlü bir üretim altyapısına sahiptir. Şehrimiz; 3,36 milyar dolar ihracata karşılık 1,62 milyar dolar ithalat yapmış ve tek başına ülkemize 1,74 milyar dolar net dış ticaret fazlası kazandırmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 208’dir; yani ürettiğinin yarısından azını tüketen, iki katından fazlasını ihraç eden bir şehiriz. 209 ülkeye makine ve otomotiv ihraç eden, toplam ihracatının yaklaşık yüzde 97’sini sanayi mamulüyle gerçekleştiren Konya; aynı zamanda Türkiye’nin sertifikalı tohumunun yaklaşık yüzde 28’ini, şeker pancarının yüzde 35’ini üreten ve 966 binin üzerinde büyükbaş hayvan varlığıyla zirvede yer alan devasa bir üretim ekosistemidir.”

Memlekete vefa: Konya’daki 7. şube Kulu’da açıldı

Bir kenti sadece rakamların değil, o verilerin arkasındaki insanların, iş ahlakının ve vefa duygusunun büyüttüğünü ifade eden Akbal, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmekten gurur duyduğunu belirtti:

“Kalıcı başarının ve toplumsal kalkınmanın temelinde memlekete vefa yatar. Bu topraklardan aldığımız ilhamla, geçtiğimiz temmuz ayında, doğup büyüdüğüm Kulu’da, Fuzul olarak Konya’daki 7. şubemizin açılışını gerçekleştirdik. Kulu Şubemizin, hemşehrilerimizin finansman ve birikim hedeflerine ulaşmasında uzun yıllar boyunca güçlü bir köprü vazifesi görmesini diliyorum.”

Konya’nın kültürel birikimi, üretim disiplini ve dayanışma anlayışıyla Türkiye’nin aydınlık yarınlarının güvencelerinden biri olduğunu belirten Akbal, organizasyonda emeği geçen KONSİAD ve KONSİFED yönetimlerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.