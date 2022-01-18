EYT’den kimler yararlanacak? EYT kime vuracak?

Hem asgari ücret hem de memur ve emekli zammının belirlenmesi sonrası EYT yasası merak ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı bir televizyon programında EYT'lilerle ilgili önemli bir müjde verdi. EYT'liler ilgili bir de müjde veren Akbaşoğlu, "Biz toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dinleyen ve onlara çözüm üreten bir durumdayız. AK Parti olarak biz bir sıralama ilan ettik. Bu sıralama çerçevesinde tüm bu sorunların çözüme kavuşacağını belirtmek isteriz. EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız." ifadelerini kullandı." ifadelerine yer verdi. Peki EYT’de son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak?

EYT son dakika açıklaması!

EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, TGRT Haber’de Ziya Osman Açıkel ve Gözde Altıntepe ile Gün Başlıyor Programında EYT’lilerin yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getirdi.

“Bizden istenileni artık 3. tura dönüyoruz. Pirim gün sayımızı katladık, vergilerimizi yatırdık. Bize maliyet olarak gelmesinler. Anayasal hakkımız olan emekliliğimizi istiyoruz. Mağduriyetimiz giderek artıyor. Hem emekli olamıyoruz hem de yaştan dolayı pek çok insan iş bulamıyor. Bu insanların evlerinin geçimini sağlaması gerekiyor, sağlık sigortasından bile aylık 150 TL ödemeden faydalanamıyoruz. Hem psikolojik hem maddi olarak sıkıntı yaşıyoruz. Aileler parçalanıyor. Bu bizim anamızın ak sütü gibi helaldir, sadece bunu istiyoruz.”

“Biz siyaset yapmıyoruz hakkımızı istiyoruz” diyen Özüpak, bu sorunun topluma mal olduğunu belirterek “Siyasetin zemini bizim çözüm merciimizdir. Hükümetimiz, sayın Cumhurbaşkanımız çözecek. Eğer ki bir ayrı gayrı durumu varsa yine ortak bir yol bulunarak çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Parçalanıyoruz, yaşamıyoruz, nefes alamıyoruz. Muhalefet partilerinin desteği sonuna kadar devam edecek” dedi.

EYT kime vuracak?

Kadınlarda 20 yıl 5.000 pirim günü, erkeklerde ise 25 yıl 5.000 pirim günüyle kazanılmış bir hak olduğunu vurgulayan Özüpak, çözüm önerisi olarak şunları dile getirdi: “4447 sayılı Kanunun geriye aleyhte işletilme maddesinin kaldırılmasının iptali bizim ana sorunlarımızı çözecektir. Ayrıca diğer yavru sorunlar dediğimiz sağlık sigortası, mesai gibi sorunları da çözecek. Pirim gün sayısını doldurmayan arkadaşlar var, sigorta numarası almış ama emekliliği 2000 yılı sonrası başlayan arkadaşlar var, 25 yılını doldurmamış olan arkadaşlar var. Hemen emekli olacak EYT’li sayımız 750 bin ile 1 milyon arasında. Yaklaşık 5 milyona yakınız ancak hane olarak düşündüğümüzde bu durumdan etkilenen insan sayısı 20 milyon. Çözümsüz değiliz ama yeter ki finansal sorun olarak bakılmayalım.”

EYT ne zaman çıkacak?

Özüpak, “Yaş aralığımıza baktığımızda artık söz değil icraat gerekiyor. Sizin sorununuz 2023 sonrası çözeceğiz, gibi sözler bizim mağduriyetimizi gidermiyor. Hükümetimiz çözeceğiz diyorsa seçim öncesi yapması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.