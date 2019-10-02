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EYT’lilerin mağduriyeti giderilecek mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasama yılı dolayısıyla çalışmalaranı başlamasıyla Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin umutlu bekleyişini de başladı. Farklı çevrelerden artık EYT'lerin sorunları görülüp bir çözüm önerisi sunulsun eleştirileri gelmeye devam ediyor. EYT konusunda yeni gelişmeler yaşanırken, Meclis yeni yasama yılında EYT’lilerin mağduriyetini giderecek mi?

02 Ekim 2019 Çarşamba 14:12
EYT’lilerin mağduriyeti giderilecek mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasama yılı dolayısıyla çalışmalaranı başlamasıyla Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin umutlu bekleyişini de başladı. EYT konusunda yeni gelişmeler yaşanırken, Meclis yeni yasama yılında EYT’lilerin mağduriyetini giderecek mi?

Emeklilikte yaşa takılanlar-EYT konusunda son duruma ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. TBMM'nin dün açılmasının ardından gözler Sosyal Güvenlik Uzman Ali Duman tarafından meclise sunulan 3 yönteme çevrildi. EYT yasası mecliste görüşüldü mü? EYT konusunda yaşanan son gelişmeler neler? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, EYT için Meclis gündemine gelecek olan 3 yöntemi anlattı. 1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler.

EYT’de son durum EYT Meclis’e taşınıyoru mu? Erdoğan EYT'ye onay verdi mi?

EYT emeklilik için 3 alternatif! EYT kim ne zaman emekli olacak

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Emeklilik primi ve yaş ne kadar olacak?

EYT’de bugün son durum haberleri nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar hangi şartlarda emekli olacaklarını tam olarak bilmiyor. Posta Gazetesi Yazarı Ekrem Sarısu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a dair emeklilik şartlarını açıkladı.

Soru: 1996’da sigortam başladı. Ama 20 yıl sigortalı çalıştım. 7200 gün prim ödedim. EYT yasasının bir yıl içinde çıkacağını varsayarsak, 25 yıl sigortalılık süresini yerine getiremediğimden yasadan faydalanamayacak mıyım? SEYİT

Cevap: 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek 25, kadın 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartının yanına bir de yaş şartı (kadın 58, erkek 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’da sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Yapılan söz konusu değişiklikle 8 Eylül 1999’da sigortalı olanlardan emekli olma tarihleri 15 yıla kadar uzayanlar oldu. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı. İşte EYT ile 8 Eylül 1999’da sigortalı olup, getirilen kademeli yaş şartından dolayı emekli olacağı tarih uzayanlardan, emekli olmak için aranan sigortalılık süresi, prim şartını sağlayıp yaşın dolmasını bekleyenlerin emekli edilmesi amaçlanıyor.

Emekli olmak için, 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. Önümüzdeki bir yıl içinde EYT yasası çıkarsa, prim dışında 25 yıllık sigortalılık süresi şartını sağlamamış olacağınızdan, maalesef EYT’den yararlanamazsınız. Ancak sorunuza en doğru cevap çıkacak yasayı gördükten sonra verilebilir. 

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 14:12
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