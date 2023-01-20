EYT'lilere polisten sert müdahale
Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını öngören reform paketini protesto etmek için sokağa çıkan halk, polisin biber gazlı ve coplu sert müdahalesiyle karşılaştı.
Fransa'da emeklilik yaşıyla ilgili düzenlemeye gidiliyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilikle ilgili yeni reform programı, Fransızların tepkisiyle karşı karşıya.
Fransız parlamentosundan geçmesi beklenen yeni yasa tasarısına göre emeklilik yaşı 62'den 64'e yükselecek.
Sene başında Başbakan Elisabeth Borne tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2027 yılından itibaren emekliliğe hak kazanmak isteyen Fransızların 42 yıl yerine 43 yıl çalışması gerekecek.
Karar kısa sürede Fransızların tepkisini çekerken, halk sokağa döküldü..
Başkent Paris'te sendikaların düzenlediği yürüyüşe yaklaşık 500 bin kişi katıldı. Protestocular ile polis arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.
Polis, göstericilere cop ve biber gazı ile sert müdahalede bulundu. Göstericiler ise polise şişe fırlatarak yanıt verdi.
Çıkan olaylarda 30'a yakın kişi gözaltına alındı.
Ekonomi
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