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Dünya EYT'lilere polisten sert müdahale
Dünya

EYT'lilere polisten sert müdahale

Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını öngören reform paketini protesto etmek için sokağa çıkan halk, polisin biber gazlı ve coplu sert müdahalesiyle karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 07:40:00 -
EYT'lilere polisten sert müdahale

Fransa'da emeklilik yaşıyla ilgili düzenlemeye gidiliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilikle ilgili yeni reform programı, Fransızların tepkisiyle karşı karşıya.

Fransız parlamentosundan geçmesi beklenen yeni yasa tasarısına göre emeklilik yaşı 62'den 64'e yükselecek.

Sene başında Başbakan Elisabeth Borne tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2027 yılından itibaren emekliliğe hak kazanmak isteyen Fransızların 42 yıl yerine 43 yıl çalışması gerekecek.

Karar kısa sürede Fransızların tepkisini çekerken, halk sokağa döküldü..

Başkent Paris'te sendikaların düzenlediği yürüyüşe yaklaşık 500 bin kişi katıldı. Protestocular ile polis arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Polis, göstericilere cop ve biber gazı ile sert müdahalede bulundu. Göstericiler ise polise şişe fırlatarak yanıt verdi.

Çıkan olaylarda 30'a yakın kişi gözaltına alındı.

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Yorumlar

Kubilay Okyar

Bu basligin atilmasinda hic rahatsizliginiz olmadimi ? Edep disi bir baslik olmamismi ? Biz eyt liler fransiz vatandasi degiliz. Sanirim siz kendinizi fransada dusunuyorsunuz

çalışın çalışın beleşciler

bizdede hala 40. 45 yaşında emekli olmazsam yok oy vermem yok bir daha yüzüne bakmam yok kıldır yok yündür ulan Almanya bile 67 yaşından 69 yaşına çıkardı gelecek 20 sene sonra SSK bu yükü kaldıramaz diye emekli yaşı kesin 65 OL-MA-LI
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