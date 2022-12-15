EYT’lilere müjde! Tüm sorunlar çözüldü

Geçmişte yapılan düzenleme ile emeklilik için yaş sınırına takılanların büyük bir heyecanla beklediği yeni EYT düzenlemesiyle birlikte sorunlar ortadan kalkacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

ALTYAPI OLUŞTU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilikte yaşa takılanlara yönelik dijital ortamda olmayan dosyaların kayıt çalışmalarını tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de kayıtlarla ilgili sorunun çözüldüğünü, altyapıyı oluşturduklarını söyledi.

"İSTİFADE EDECEK İNSANLARIN TAMAMINI KAPSAYACAK"

EYT konusunda bir sorun bulunmadığını belirten Bakan Bilgin, "Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz. Bu ay sonuna kadar EYT konusunu neticelendireceğiz" dedi.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'ın başkanlık ettiği toplantı 2.5 saat sürdü.

ÜÇÜNCÜ TURA KALDI

Toplantı bitiminde ilk açıklama Türkİş Genel Sekreteri Kavlak'tan açıklama geldi. Kavlak, masada rakam konuşulmadığını belirterek, "Artık herhalde son toplantıda konuşuruz. Bundan sonraki toplantı son mu olur bilmiyorum ama artık yavaş yavaş rakam konuşulacaktır. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi bir kısmını alacağız. Son toplantıda inşallah rakam gelir, gelir gelmez de paylaşacağız" diye konuştu