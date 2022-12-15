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Ekonomi EYT’lilere müjde! Tüm sorunlar çözüldü
Ekonomi

EYT’lilere müjde! Tüm sorunlar çözüldü

EYT’de artık geri sayıma geçildi. Milyonlarca kişinin büyük bir heyecanla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu büyük ölçüde çözüldü. EYT'de insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 11:58:00 -
EYT’lilere müjde! Tüm sorunlar çözüldü

Geçmişte yapılan düzenleme ile emeklilik için yaş sınırına takılanların büyük bir heyecanla beklediği yeni EYT düzenlemesiyle birlikte sorunlar ortadan kalkacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

ALTYAPI OLUŞTU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilikte yaşa takılanlara yönelik dijital ortamda olmayan dosyaların kayıt çalışmalarını tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de kayıtlarla ilgili sorunun çözüldüğünü, altyapıyı oluşturduklarını söyledi.

"İSTİFADE EDECEK İNSANLARIN TAMAMINI KAPSAYACAK"

EYT konusunda bir sorun bulunmadığını belirten Bakan Bilgin, "Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz. Bu ay sonuna kadar EYT konusunu neticelendireceğiz" dedi.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'ın başkanlık ettiği toplantı 2.5 saat sürdü.

ÜÇÜNCÜ TURA KALDI

Toplantı bitiminde ilk açıklama Türkİş Genel Sekreteri Kavlak'tan açıklama geldi. Kavlak, masada rakam konuşulmadığını belirterek, "Artık herhalde son toplantıda konuşuruz. Bundan sonraki toplantı son mu olur bilmiyorum ama artık yavaş yavaş rakam konuşulacaktır. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi bir kısmını alacağız. Son toplantıda inşallah rakam gelir, gelir gelmez de paylaşacağız" diye konuştu

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Yorumlar

TC Bursa

Yoklama çekiyorlar,tepki olcuyorlar,tepki varsa geri vites yapıyorlar. Yaş haberini a haberde ortaya attılar, tepki gelince itibar etmeyin dediler. A haberin itibarı zaten yok, amaç nabız yoklamak. Eğer seçimi kazandıracak oyu bulsalar EYT yi hayatta çıkarmazlar. Çünkü bu sorunu çözmek isteyen 21 senede cozerdi.

Murat

Hükümet bir derdi daha çözdü sayılır şimdi bakalım efendim göreviydi çözmek zorundaydi diyerek bunu çıkaran alçakları konuşmayıp takdir etmeyecek kansizlarida göreceğiz erdoganin bu ülkeye en büyük faydası aslında budur eskiden beri memleket edebiyatı yapıp iş icraata geldiğinde kıvıran kancik hainleri deşifre etmesidir bu bile devrimdir markete kesilecek cezayi bile savunacak kadar alçalan namertleri ama ekonomik kriz yaygarasi yapanları ya da bütün baraj res GES HES yada nulkeere karşı çıkan ama enerji fiyatından şikayet eden serefsizleri ya da bu ülkeyi sömürmeye uğraşan ezeli ebedi düşmanımız batıya uşaklık edenleri kabak gibi çıkardı daha büyük devrim olur mu?
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