EYT’liler sağlıktan yararlanacak mı? EYT'de bugün ne oldu

EYT konusunda son günlerde önemli gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT’nin çözümü için Politikalar Kurulu’na talimat verirken, EYT için Meclis’e üç öneri sunulduğu ortaya çıktı. EYT’liler son günlerde yaşanan gelişmelerden memnun olmuşken Bakan Albayrak ve Selçuk’un son EYT açıklamalarıyla emeklilikte yaşa takılanlar EYT’de son durum haberlerini yakından takip ediyor. Peki EYT ne zaman çıkar? EYT çıkarsa kimler ne zaman emekli olur? EYT’liler sağlıktan yararlanacak mı? EYT’liler emekli edilmese bile sağlık hizmetinden yararlanılacak mı?

22 Mayıs 2019 tarihinde TBMM Sağlık, Aile ve Çalışma Sosyal İlişkiler Komisyonuna kadar gelen emeklilikte yaş engeline maruz kalanlar ile ilgili gelen sürpriz kanun teklifi EYT’lileri yeniden heyecanlandırmıştı. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş’ın yazısında bu konuya değinmişti. Karakaş yazısında şunları dile getirmişti: “Söz konusu kanun teklifinde 1999 öncesinde SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı sosyal güvencesiyle çalışma hayatına başlayanlar, hizmet süresi ve prim günü sonunda emekli olacağını bilerek çalışmaya başlamış fakat daha sonra ve ilk defa geriye yönelik yapılan düzenlemelerle daha fazla çalışmak veya yaş şartı doluncaya kadar aylık geliri ve sosyal güvencesi olmadan beklemek zorunda bırakılarak mağdur oldukları vurgulanmıştır.

Teklif gerekçesinin devamında ise; "Emeklilikte yaşa takılan bu kesim, prim günü ve hizmet süresini tamamlamış ve hiçbir sigorta kapsamında çalışmadan sadece yaşının dolmasını beklese de devletin karşılamak zorunluluğu esas olan sağlık güvencesinden de mahrum edilmektedir.

Devlete göre genç, özel sektöre göre yaşlı olarak görülen emeklilikte yaşa takılıp emekli olamayan kişilerin ailesinin geçimini sağlamakta zorlanan kişilerin sorunları görmezden gelinmektedir. Emek verip sonradan yapılan düzenlemeler nedeniyle verdiği emeğinin karşılığını alamayan insanlar çalışmaya zorlanmakta eşitsizliğe ve mutsuzluğa itilmektedir. Böyle insanların çalışmalarındaki verimsizlik ve birlikte çalıştığı insanlar üzerindeki olumsuz etkiler, düzenlemeler sırasında öngörülememiş yaşandıkça açıkça ortaya çıkmıştır. Emeğinin karşılığı hak ettiği hâlde yaş engeli nedeniyle emekliliği ertelenen kişi çaresizlik içinde kalmakta ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılayamamış olmanın verdiği mutsuz ve umutsuzlukla ailesinde ve dolaylı olarak toplumda huzursuzluğa da yol açmakla birlikte çalışmaya zorlanarak genç istihdamın önü de kesilmektedir.

Yapılan düzenlemelerle aynı yıl ve şartlarda çalışmaya başlayanlardan bir kısmı ileri yaşta işe başladığı için daha genç yaşta işe başlayana göre daha çabuk emekli olabilme hakkı elde ederken bir kısmı çalışmaya zorlanarak 'Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir' hükmündeki Anayasal hak gasbedilmektedir. Bu kanun teklifi ile prim günü ve hizmet süresini tamamlamış ve hiçbir sosyal güvence kapsamında çalışmadan yaşının dolmasını beklemek zorunda kalan emeklilikte yaşa takılanların maruz kaldığı ayrımcılığın, hukuksal ve sosyal haksızlığın, adaletsizliğin ortadan kaldırılarak mağduriyetlerin giderilmesi, çalışanlar üzerindeki olumsuz etkinin bertaraf edilmesi ve dolaylı olarak genç işsizliğin önlenmesi amaçlanmaktadır” tespitlerine yer verilerek sunulan bu kanun teklifi ile prim günü ve hizmet süresini tamamlamış ve hiçbir sosyal güvence kapsamında çalışmadan yaşının dolmasını beklemek zorunda kalan emeklilikte yaşa takılanların maruz kaldığı ayrımcılığın, hukuksal ve sosyal haksızlığın, adaletsizliğin ortadan kaldırılarak mağduriyetlerin giderilmesi, çalışanlar üzerindeki olumsuz etkinin bertaraf edilmesi ve dolaylı olarak genç işsizliğin önlenmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.”

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