EYT'liler ilk maaş için gün sayıyor

Nisan ayında ilk emekli maaşına artık son 3 gün, süre kısalınca SGK önündeki kuyruk uzadı.

Başvuru için son tarih yok. Emekliliği hak eden EYT'li ne zaman aylık bağlanmasını isterse o zaman başvuru yapabilir. Ancak ilk maaşını nisanda almak isteyenler için son başvuru tarihi 31 Mart, yani cuma günü.

Aynı işlemler e-devlet üzerinden yapılabiliyor aslında ve birçok EYT'li de öyle yaptı. EYT kapsamında emeklilik için başvuranların sayısı, 1 buçuk milyona yaklaştı, yoğunluktan dolayı SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai verilecek ve saatlik mesai ücreti de yaklaşık iki kat artırıldı ve bu arada bankalar da promosyon yarışında girdi, maaşa göre 10 bin liraya kadar çıkıyor promosyon tutarı.

31 Mart'a kadar başvurusunu yapan EYT'liler nisan ayı itibariyle aylık almaya hak kazanacaklar, aylıkları hesaplananlar nisan ayı içerisinde ilk maaşını alacaklar. Hesaplaması yetişmeyenlerse mayıs ayında hem nisan hem de mayıs maaşını alacak.

Ayrıca 31 Mart'a kadar başvuru yapıp aylık almaya hak kazanan EYT'liler, nisanda 2 bin liralık bayram ikramiyesi de alabilecek.

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