EYT’ler iptal mi ediliyor? Emekli olanların hakkı geri mi alınacak? Milyonları ilgilendiren olayla ilgili flaş gelişme

Mevlüt Tezel, sosyal medyada EYT'nin iptali taleplerinin arttığını yazdı. Tezel, gençlerin erken emekli olan EYT'lilere tepkili olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in EYT'nin maliyetinin yüksek olduğunu açıkladığını ifade eden Tezel, EYT düzenlemesinin sürdürülebilir olmadığını ve değişiklik yapılmasının gündemde olduğunu vurguladı. Mevlüt Tezel, Sabah gazetesindeki dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

“Sosyal medyada son dönemde "EYT iptal edilsin" diyenlerin sayısı arttı. Özellikle gençler, EYT'lilere tepkililer.

01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olan erkekler için emeklilik yaşı 2036'ya kadar 60, 2044 yılında ise 65'e ulaşıyor.

Kadınlar için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 58, 2048'de de 65'e ulaşıyor.

65 yaşında emekli olacak gençler, haliyle EYT kapsamında emekli olan 2 milyon kişinin yaş ortalamasının 48,1 olmasından şikayetçiler.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in EYT'nin bu yılki maliyetinin 724 milyar TL olacağını açıklaması ve siyasi kulislerde sosyal güvenlik sistemiyle ilgili kapsamlı bir değişikliğin gündeme geleceğinin konuşulması da "EYT'den emeklilik hakkı geri alınır mı?" sorusunu akıllara getirdi.

EYT'liler ise özetle "Verilen hak geri alınamaz. 2 milyon kişiye verilen hakkın geri alınması yasaya aykırı. EYT yasasında değişiklik yapılsa bile bu karar Anayasa Mahkemesi'nden döner" diyor.

Öte yandan EYT düzenlemesi kapsamında, önümüzdeki 17 yılda toplam 4 milyon 800 bin kişinin emekli olacağı hesaplanıyor.

Birçok gelişmiş ülkeye göre hem emekli sayımız yüksek hem de emekli olma yaş ortalaması düşük. Bu da mevcut emeklilik sisteminin sürdürülebilir olmadığını gösteriyor.

Şu an bile toplam emekli sayısı 16 milyon 154 bin 322 kişi! Bu her seçimin sonucunu etkileyecek seçmen sayısı demek! Üstelik emekli sayısı da her yıl artacak!

Yakın bir gelecekte emekliler ve erken emekli olanlara öfkeli olan 65 yaşında emekli olabilecek gençler diye kutuplaşma yaşanabilir.”