EYT’de son yeni gelişme! EYT ne zaman çıkacak? sorusunu bakan cevaplayacak

EYT’de son gelişmeler yakından takip edilmekte. Türkiye Büyük Millet Meclis’inin tatilin ardından yeni yasama yılına başladı. Meclis’in açılmasıyla birlikte başta EYT, olmak üzere 3600 ek gösterge artışı, ceza infaz indirim yasası, süresiz nafaka, taşeron işçi kadro ve zam beklenti içinde olan vatandaşlar Meclis’ten gelecek son dakika müjdeli haberlere kilitlendi. Meclis’in çalışmalarına başlamasıyla birlikte EYT’de son yeni gelişmeler yaşanıyor. Peki EYT Meclis’e geldi mi? EYT ne zaman çıkacak? sorusunu bu kez milletvekili Lütfü Türkkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sordu. Peki EYT'de son durum ne? EYT'de yeni gelişme var mı? İşte EYT son dakika son durum haberi.

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem ikinci yasama yılının başlaması nedeniyle özel gündemle toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim'de mesaiye başladı. Meclis’in 1 Ekim 2019 Salı günkü birleşiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anayasa'nın 104'üncü maddesine göre TBMM’nin 27'nci Yasama Dönemi Üçüncü Yasama Yılı açılış konuşmasını sonrasında başka bir işin görüşülmemesi önerildi. Alınan karar neticesinde, Meclis’in yeni yasama yılana başladığı 1 Ekim' Salı günü başka bir konu TBMM’nin gündemine alınmadı. TBMM, 2 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te yeniden toplanacak ve çalışmalarına kesintisiz devam edecek. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunun Meclis’te bugün görüşülüp görüşülmeyeceği netlik kazanmadı. Ancak EYT konusunda son dakika önemli bir gelişme yaşandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından EYT ile ilgili Meclis Başkanlığına soru önergesi verildi. Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından verilen soru önergesinde “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.” İfadeleri yer aldı.

EYT için Meclis’e soru önergesi verildi

8 Eylül 1999 öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu olarak çalışma hayatına başlayan ve 4447 Sayılı Kanun'un geriye dönük işletilmesiyle prim gün sayısını tamamlayan ancak emeklilik hak ediş yaşını bekleyen yüz binlerce insan mağdur durumdadır. Bu durum kamuoyunda “Emeklilikte Yaşa Takılanlar” (EYT) olarak adlandırılmakta ve yakından takip edilmektedir. Lütfü Türkkan, EYT konusunda verdiği soru önergesinde şunlara yer verdi.

Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde;

1) Kamuda çalışan EYT’li sayısı kaçtır?

2) Toplam EYT’li sayısı kaçtır?

3) Emeklilikte yaşa takılan kadın-erkek oranı nedir?

4) EYT’lilerin emekli edilmesi halinde uygulamanın kamuya yıllık maliyeti ne kadardır?

5) EYT’lilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için emeklilik maaşı gibi gelire ihtiyaçları vardır. Mevcut uygulamada emeklilik yaşını bekleyene kadar çalışmaları ise 40 yaşının üstünde olmaları sebebi ile istihdam edilme noktasında sorunlar yaşamaktadırlar. Bu durumun aşılması için EYT’liler için herhangi bir istihdam destek programı bakanlığınız tarafından hazırlanmış mıdır?

Cumhurbaşkanı EYT için talimat verdi

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, EYT konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sosyal Çalışma Güvenlik Politikalar Kurulu’na bir görev verdiğini söyledi. Bostancı, "Türkiye'nin emeklilik sistemine ilişkin bir çalışma, çok gerçekçi olunması gerekir. Emekli olanların sayısını finanse edecek kadar çalışan olması lazım. Sorunu ne çözebilir buna bakılıyor" dedi.