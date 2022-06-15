EYT'de son durum ne? EYT yasası ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge çalışmaları tamamlanırken, gözler EYT için atılacak adımlara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Bilgin milyonların merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili de konuştu. EYT ile ilgili dosya önümüzde duruyor" diyen Bakan Bilgin, "Mesafe kat ettiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağım. Çalışma hayatıyla ilgili her sosyal mesele benim görevimdir. Aman onu açmayacağız, o dosya kapalı. Hiç böyle dediğimiz yoktur'' ifadelerini kullandı.

EYT'de son durum ne?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna"Öncelikler ortaya çıktığında çalışmalar hızlandırılarak kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

EYT nedir?

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li sayılıyor. Zira 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının yanı sıra bir de yaş şartı getirildi. EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.