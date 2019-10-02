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EYT yasası son dakika çıkarsa EYT’liler ne zaman emekli olacak, emeklilik şartı ne?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte EYT konusunda birbiri ardına son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin kanayan yarası olan EYT emeklilik sorununun çözümü için talimat verirken, Meclis’te ise milletvekilleri EYT’nin ne zaman çıkacağını ve EYT yasasından kimlerin yararlanacağını soru önergesi ile ilgili bakana soruyor. Peki EYT yasası son dakika çıktı haberi kamuoyu ile paylaşılırsa peki EYT’liler ne zaman emekli olacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar hangi şartlarda emekli olacak? İşte EYT son durum haberleri.

02 Ekim 2019 Çarşamba 10:35
EYT yasası son dakika çıkarsa EYT’liler ne zaman emekli olacak, emeklilik şartı ne?

EYT 2 Ekim 2019 haberi: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte EYT konusunda birbiri ardına son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin kanayan yarası olan EYT emeklilik sorununun çözümü için talimat verirken, Meclis’te ise milletvekilleri EYT’nin ne zaman çıkacağını ve EYT yasasından kimlerin yararlanacağını soru önergesi ile ilgili bakana soruyor. Peki EYT yasası son dakika çıktı haberi kamuoyu ile paylaşılırsa peki EYT’liler ne zaman emekli olacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar hangi şartlarda emekli olacak? 

EYT son dakika haberleri milyonlarca emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar tarafından an be an takip ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclis’i yeni yasama yılına başladı. Meclis’in yeni yasama yılına girmesiyle birlikte başta EYT mağdurları olmak üzere milyonlarca vatandaş yönünü TBMM’ye çevirdi. Zira başta EYT emeklilikte yaşa takılanlar olmak üzere 3600 ek gösterge artışı, af yasası ceza indirimini infaz düzenlemesine ilişkin yasanın çıkması beklenilmekte. O halde sorulması gereken soru: EYT’de bugün son durum nedir? Geçtiğimiz günlerde Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, son bir yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yararına 20 dolayında yasa teklifi verildiğini ve tekliflerde üç farklı emeklilik yönteminin yer aldığını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra EYT’liler EYT yasasının çıkacağı konusunda umutlandı.

Cumhrubaşkanı Erdoğan’ın da EYT konusunun çözümü için danışmanlarına talimat verdiği bilinmekte. Meclis’in açılmasıyla da milletvekilleri EYT konusunda ilgili bakanın cevaplaması için soru önergesi verildi. Dedik ya EYT için son bir kaç gündür baş döndüren trafik yaşanmakta. Peki EYT yasası son dakika çıkarsa EYT’liler ne zaman emekli olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar hangi şartlarda emekli olacaklarını tam olarak bilmiyor. Posta Gazetesi Yazarı Ekrem Sarısu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a dair emeklilik şartlarını açıkladı.

EYT çıkarsa kimler emekli olacak?

Soru: 1996’da sigortam başladı. Ama 20 yıl sigortalı çalıştım. 7200 gün prim ödedim. EYT yasasının bir yıl içinde çıkacağını varsayarsak, 25 yıl sigortalılık süresini yerine getiremediğimden yasadan faydalanamayacak mıyım?  SEYİT

Cevap: 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek 25, kadın 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartının yanına bir de yaş şartı (kadın 58, erkek 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’da sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Yapılan söz konusu değişiklikle 8 Eylül 1999’da sigortalı olanlardan emekli olma tarihleri 15 yıla kadar uzayanlar oldu. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

İşte EYT ile 8 Eylül 1999’da sigortalı olup, getirilen kademeli yaş şartından dolayı emekli olacağı tarih uzayanlardan, emekli olmak için aranan sigortalılık süresi, prim şartını sağlayıp yaşın dolmasını bekleyenlerin emekli edilmesi amaçlanıyor.

EYT çıkarsa emeklilik primi ve yaş ne kadar olacak?

Emekli olmak için, 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. Önümüzdeki bir yıl içinde EYT yasası çıkarsa, prim dışında 25 yıllık sigortalılık süresi şartını sağlamamış olacağınızdan, maalesef EYT’den yararlanamazsınız. Ancak sorunuza en doğru cevap çıkacak yasayı gördükten sonra verilebilir. 

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 10:35
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