EYT yasası Meclis’te kabul edildi mi?

Emeklilikte yaşa takılanlar 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın önderliğinde çıkartılan yasa ile prim gün sayısı ve çalışma yılının yanında yaş şartı da emeklilik için şart olarak kabul edildi. Böylelikle emekli olmak için prim gün sayısını, çalışma yılının yanında yaşı da doldurmak gerekecektir. Yaş şartı nedeniyle o tarihten bu güne sayıları binleri bulan EYT mağdurları söz konusu oldu. EYT’liler mağduriyetlerinin giderilmesi için yıllardır mücadele vermeye devam ediyor. EYT’liler emekli olamadıkları gibi yaşları ilerlediği için de iş bulamadıklarını dile getirerek çalışmaların önündeki engelin kaldırılmasını talep ediyorlardı. Meclis’te EYT’lileri de ilgilendiren çok önemli bir teklif kabul edildi.

Belirli süreli çalışma yaşı kaç?

TBMM’de kabul edilen teklife göre, belirli süreli iş sözleşmesi, işçinin 25 yaşını doldurmamış veya 50 ve daha yukarı yaşta olma koşulunu sağlaması kaydıyla, mevcut koşullar aranmadan yazılı yapılabilecek.

Yeni istihdam paketinde 25 yaşından küçüklerle 50 yaşından büyükleri ilgilendiren esnek çalışma modeli ile ilgili yeni düzenlemeler de olacak. Selçuk, "2 yıl azami olacak şekilde belirli süreli iş sözleşmesi olabilecek. Sözleşmeler 6 aylık, 12 aylık yapılabilecek. Genç işsizlere yönelik bu modelleri getirmek lazım. Bunu isteyen gençlerimiz de var amacımız istihdamı artıracak değişik modeller oluşturmak dünyada da örnekleri var." ifadelerini kullandı.