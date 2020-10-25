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Ekonomi EYT yasası Meclis’te kabul edildi mi?
Ekonomi

EYT yasası Meclis’te kabul edildi mi?

Son dakika EYT haberleri. Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olacakları günü büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. EYT’liler prim ve çalıma yılını tamamlamalarına rağmen 1999 yılında çıkartılan yasa ile getirilen yaş şartına takıldıkları için emekli olamıyorlar. Emekliliğini bekleyen bazı vatandaşların yaşı büyük olduğundan yeni bir işe giremiyor. EYT’lilerin bu sorununu ortadan kaldırmak için hazırlanan teklif kabul edildi. Peki EYT’liler çalışabilecek mi? EYT çalışma şartları neler?

Yeniakit Publisher
2020-10-25 08:42:00 - 2020-10-25 08:43:12
EYT yasası Meclis’te kabul edildi mi?

Emeklilikte yaşa takılanlar 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın önderliğinde çıkartılan yasa ile prim gün sayısı ve çalışma yılının yanında yaş şartı da emeklilik için şart olarak kabul edildi. Böylelikle emekli olmak için prim gün sayısını, çalışma yılının yanında yaşı da doldurmak gerekecektir. Yaş şartı nedeniyle o tarihten bu güne sayıları binleri bulan EYT mağdurları söz konusu oldu. EYT’liler mağduriyetlerinin giderilmesi için yıllardır mücadele vermeye devam ediyor. EYT’liler emekli olamadıkları gibi yaşları ilerlediği için de iş bulamadıklarını dile getirerek çalışmaların önündeki engelin kaldırılmasını talep ediyorlardı. Meclis’te EYT’lileri de ilgilendiren çok önemli bir teklif kabul edildi.

Belirli süreli çalışma yaşı kaç?

TBMM’de kabul edilen teklife göre, belirli süreli iş sözleşmesi, işçinin 25 yaşını doldurmamış veya 50 ve daha yukarı yaşta olma koşulunu sağlaması kaydıyla, mevcut koşullar aranmadan yazılı yapılabilecek.

Yeni istihdam paketinde 25 yaşından küçüklerle 50 yaşından büyükleri ilgilendiren esnek çalışma modeli ile ilgili yeni düzenlemeler de olacak. Selçuk, "2 yıl azami olacak şekilde belirli süreli iş sözleşmesi olabilecek. Sözleşmeler 6 aylık, 12 aylık yapılabilecek. Genç işsizlere yönelik bu modelleri getirmek lazım. Bunu isteyen gençlerimiz de var amacımız istihdamı artıracak değişik modeller oluşturmak dünyada da örnekleri var." ifadelerini kullandı.

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