EYT yasası çıkarsa emekli olur muyum? EYT Bağkur’luların durumu

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son günlerde en çok konuşulan konuların başında gelmekte. EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesi sonrası EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT çıkarsa ne zaman emekli olunur? EYT kimlere vuracak? EYT ile kimler emekli olacak? gibi sorular milyonlarca çalışan tarafından sorgulanmakta. Peki EYT yasası çıkarsa emekli olur muyum? diye soran vatandaşların merak ettiği cevabın detayları haberde.

Emeklilikte yaşa takılanlar'la ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Prim günü ve yaşla ilgili problemi olanlar EYT kanunu çıkması durumunda emekli olabilecek mi? Bağkur’lu statüsünde olanlar EYT’den emekli olur mu? Habertürk’ten Ahmet Kıvanç Bağkur’lu olanların EYT’den emekli olup olmayacağına ilişkin soruyu cevaplandırdı. 16.09.1971 doğumluyum. 01.12.1995 tarihinde yedek subay okuluna başladım. 01.04.1997 SSK girişliyim, 2001 yılından itibaren Bağkur’luyum. EYT beni etkiler mi? SSK’dan emekli olabilir miyim? Abdullah V.

Yedek subay okulunun ardından kıtada göreve başladığınız tarihten itibaren sigorta girişiniz başlamış demektir. SSK’dan normal emeklilikte 56 yaş 5825 prim gününe tabisiniz. Bağ’kur’dan normal emeklilikte ise 9000 prim günüyle 58 yaşa tabisiniz. SSK’dan emekli olabilmek için son 7 yılın yarısından fazlasını 4a (SSK) statüsünde çalışmalısınız. EYT yasasının nasıl çıkacağı henüz belli değil. Eğer 18 Eylül 1999 öncesindeki koşullarla emeklilik imkanı getirilirse, 15 yıl tam prim ödemiş olmanız şartıyla 55 yaşında Bağkur’dan emekli olabilirsiniz.

EYT erken emeklilik ne zaman çıkacak? Bağkur’luya EYT müjdesi son dakika