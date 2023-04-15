EYT ve emekli için çifte ödeme yapılıyor! Kim kaç TL alacak? Emekli maaşı, bayram ikramiyesi yattı mı?

Ramazan Bayramı öncesinde milyonlara hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyesi ödemesi beraber yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı için ödeme takvimini yayımladı. Mart ayında emeklilik başvurusu yapmış tüm EYT'liler de işlemleri tamamlandığında hak kaybı olmadan bayram ikramiyesi alacak. Herhangi bir hak kaybı olmayacak.

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

En düşük emekli maaşı 2023 yılında 3500 TL'den yüzde 114'ün üzerinde artışla 7.500 TL olarak belirlenirken, yılda 2 kez verilen emekli bayram ikramiyesi de yüzde 82 zam alarak 2.000 TL oldu. Emekliye zam düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Nisan emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için ödeme tarihlerini duyurdu.

SSK EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında Nisan ayı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3 yani ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde ödendi,

Tahsis numarası son rakamı 1,8,6 yani ödeme günü ayın 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 4,2,0 yani ödeme günü ayın 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

BAĞ-KUR kapsamında Nisan ayı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi;

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli Sandığı kapsamında Nisan ayı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi;

19/4/2023 tarihinde ödenecek.

EYT'LİLER EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK

EYT düzenlemesi Mart ayı başında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve hak sahiplerinin başvuru süreci başladı. Mart ayı içerisinde emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak.

Yani Mart ayı içerisinde başvurusunu yapan EYT'liler Nisan ayında Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyesi hak edişi almış oldu. Yani maaşı ne zaman hesabına yatarsa yatsın emeklilik başvurusunu Mart ayında yapmış ve hakkını kazanmış EYT'li 1 Nisan'dan itibaren tüm haklarını alacak.