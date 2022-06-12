EYT, sözleşmeliye kadro ve ara zam hükümetin gündeminde

Hükûmetin bu iki düzenlemeden önceki gündem başlığını ise çalışanlara ve emeklilere temmuzda yapılacak artışlar oluşturuyor.

Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığının teknik heyetleri enflasyonun yanı sıra, 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ile 1.100 lira olan bayram ikramiyesinin artışına ilişkin maliyet hesabı yaptığı belirtiliyor.

AK Parti yönetimi de hem asgari ücrete ara zam konusunda hem de sabit gelirliler ve emekli maaşlarının artışı konusundaki görüşlerini ilgili bakanlara iletti. AK Parti kaynakları, tüm şartların zorlanarak, başta emekliler olmak üzere dar gelirlilere yönelik adım atılması gerektiğini dile getirdi. Milletvekillerine bu yönde bazı hazırlıklar olduğu ve temmuz ayında ‘Emeklilere çok memnun olacakları’ bir artış yapılacağı bilgisi verildi. Asgari ücrete ‘enflasyon farkı’ oranında bir ara zam yapılmasının da masada olduğu belirtildi. Ancak asgari ücretle ilgili yasal bir düzenleme yapmak yerine, işverenlerin kendileri inisiyatif kullanarak çalışanlarla ilgili ücret artışına gitmelerinin önünde bir engel bulunmadığı belirtiliyor.

2023 bütçesinde eyt hazırlığı

AK Parti milletvekilleri sahada seçmenlerinden en fazla EYT’lilerle ilgili düzenlemenin yapılması talepleri ile karşılaşıyor. Bu talepler sık sık ilgili bakanlara da iletiliyor. Bazı milletvekilleri ile bir araya gelen ekonomi yönetimi “Bu konuda çok dikkatli bir çalışma yürütme zorundayız. Ekonomiye bir yük getirmeyecekse, sosyal faydası olacaksa bunu yaparız. Getirisini götürüsünü çalışacağız" denildiği öğrenildi. AK Parti ve hükûmette, 2023 seçimlerine giderken hem 550 bine yaklaşan sözleşmeli personelin kadroya alınması, hem de EYT probleminin çözülmesi gerektiği yönünde görüşler ağırlık kazandı. Meclis’in yeni dönem çalışmaları başlayana kadar, sözleşmeli personel ve EYT konusunda Çalışma Bakanlığında oluşturulacak bir teknik komisyonun çalışmaları tamamlaması hedefleniyor. EYT’nin çıkarılması ve sözleşmeli personelin kadroya alınmasına yönelik hükûmette bir kanaat oluşursa 2023 bütçe hazırlıklarında, bu iki düzenleme de dikkate alınacak. Sosyal güvenlikle ilgili harcama kalemleri buna göre hesaplanacak.