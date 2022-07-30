Emeklilikte yaşa takılanlar kendilerine yönelik bir çalışmanın ne zaman uygulanacağını merak ediyor. Son birkaç aydır gündemde daha geniş yer tutan EYT ile ilgili son durumun ne olduğu araştırılıyor. Peki, EYT ne zaman çıkar?

EYT son durum | EYT ne zaman çıkacak tarih belli mi?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ katıldığı canlı yayında EYT hakkında açıklamalarda bulundu. Dağ, 2022 yılının sonu ve 2023'ün başlarında EYT sorununun çözüleceğini açıkladı. Dağ, yeni formülün hazır hale getireceğini dile getirdi.

Dağ enflasyon konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Dağ, “Seçime yönelik bir durumun ötesinde ekonomik veriler noktasında baktığımızda Eylül ayından itibaren bir düşüş olacağını düşünüyoruz. Baz etkisinden dolayı bir durulma olacak" dedi.