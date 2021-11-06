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Ekonomi EYT son durum | EYT çıkar mı ne zaman?
Ekonomi

EYT son durum | EYT çıkar mı ne zaman?

EYT yeni formül son durum | Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı gelecek güzel haberde. Peki, EYT çıkar mı? EYT ne zaman çıkar? EYT çıkarsa kim nasıl etkilenir?

Yeniakit Publisher
2021-11-06 10:09:00 -
EYT son durum | EYT çıkar mı ne zaman?

EYT çıkarsa kimler etkilenir? Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li sayılıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ise birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı EYT açıklamasının ardından gözler yeni formüllere çevrildi. Peki, EYT çıkar mı?

EYT son durum | EYT çıkar mı ne zaman?

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla EYT konusunda çalışmalarına başladı. EYT için formüller düzenlenip, maliyetler hesaplanacak. Hazırlanacak öneri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin yeni yıldan itibaren daha yüksek sesle konuşulması bekleniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre EYT için Almanya ve Finlandiya modelleri inceleniyor. Almanya ve Finlandiya modelinde uygulanan formüle göre Belli bir yaş kriterini sağlayan sigortalıya emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl belli oranda kesinti yapılarak emekli olma imkanı sunuluyor.

Emekli yaşına gelindiğinde ise vatandaş maaşını tam alıyor. Almanya'da kesinti oranı yıllık yüzde 2. EYT'liler prim ve sigortalık sürelerini tamamlayan ancak yaş kriterini nedeniyle emekli olamayanlardan oluşuyor.

EYT nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.

EYT çıkarsa emeklilik süresi nasıl etkilenecektir?

EYT kanununun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. 1999'da yürürlüğe alınan 4447 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılıklarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Emeklilik için prim gün sayısı da 7 bine çıkartılmıştı. Bu yüzden de EYT kanunu çıkarsa 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan sigortalılar, kanunun kapsamında bulunacak.

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