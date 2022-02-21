EYT son dakika: Yaşa takılan herkes emekli olacak mı? EYT ile kaç gün primle emekli olunacak?

EYT son dakika gelişmeleri: AK Parti ve MHP'den son dakika EYT atağı geldi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili beklenen son dakika haberi geldi. Ek gösterge, sözleşmeli personelin kadro sorunun çözülmesinin ardından EYT'lilerin taleplerini değerlendirecek bir komisyon kurulacak. Peki EYT'de son durum nedir? İşte son gelişmeler....

EYT ne zaman çıkacak?

EYT son durum gelişmeleri neler? Geçen hafta çarşamba günü EYT federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyet AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek sorunlarını iletti. Akbaşoğlu, 3.600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunun ardından EYT'lilerin sorununun çözüleceği mesajı verdi. Bu yıl içerisinde 3.600 ek göstergede olduğu gibi taraflardan gelecek taleplerin de değerlendirileceği bir komisyon kurulması bekleniyor.

EYT ile kaç gün primle emekli olunacak?

Meclis'te AK Parti ve MHP'yi ziyaret eden EYT heyetine, sorunun bu yıl içinde çözüleceği mesajı verildi. İlk seçenek sigorta süresi formülü: Kadınlarda 7.200, erkeklerde 9 bin gün sigortalılık süresini tamamlayanların, yaşa bakılmadan emekli olması mümkün hâle gelebilecek. İkinci seçenek kesinti formülü: Çalışandan, kalan her yıl için emekli maaşından kesinti yapılması. Üçüncü seçenek geçici kesinti: Yaş şartı dolana kadar maaştan kesinti. Dördüncü seçenek prim tamamlama: 5.000 ile 5.975 günü olanların emekli edilmesi. Beşinci seçenek ise kısmi emeklilik: 3.600 günü tamamlayanın kadınsa 50, erkekse 55 yaşını doldurup emekli olması.

EYT kısmi emeklilik nasıl olacak, kimler EYT’den emekli olacak?

Temaslarda EYT’lilerin, sorunun bu yıl içinde çözüleceği yönünde mesajlar aldığı belirtilirken, EYT’ler için daha önce şu formüllerin gündemde olduğu belirtilmişti. Masadaki formüller de şöyle sıralandı: Masadaki ilk seçenek ‘kısmi emeklilik’ formülü. Buna göre, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Bu kapsamda 3.600 günü tamamlayanlar kadınsa 50, erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabiliyor.

EYT bekleyenler sigorta prim süresi ne kadar?

İkinci seçenekte ise 1999 öncesindeki emeklilik şartları masaya geliyor. Buna göre de kadınlarda 7.200 gün, erkeklerde 9 bin gün sigortalılık süresini tamamlayanların, yaş şartına bakılmadan emekli olması mümkün hâle geliyor.

EYT emeklilik maaş kesintisi nedir?

Üçüncü durumda ise sigortalıya emeklilik için ‘kesinti’ seçeneği sunuluyor. Çalışan kişi kabul ederse, emeklilik için kalan yılları kadar her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Diğer yandan, bu seçenekte sabit kesinti oranının da önceden devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Örneğin; yıllık kesinti oranı yüzde 3 olarak belirlendiğinde emeklilik için 3 yılı kalmış birinden yüzde 9 kesinti yapılıyor. Bu kesintiyi kabul eden kişi, daha az maaşla daha erken emekli olabiliyor.

Kimler 15 yıl 3.600 günle emekli olabiliyor?

İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre 8 Eylül 1981'den önce işe başlayan kadınlarla 8 Eylül 1976'dan önce işe başlayan erkekler 15 yıl sigorta süresi, 3.600 günü tamamlayarak emekli olabilir. Bu kapsamdaki kadınlar 50, erkekler de 55 yaşında emekliliğe hak kazanır. Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre ise 23 Mayıs 2002'de 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran kadınlar 50, erkekler de 55 yaşını doldurduysa 3.600 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları primi ödemiş olanlar istediklerinde emekli olabilir.

Yaş haddiyle erken emeklilik koşulları neler?

Belli bir yaşa geldiği halde primini tamamlayamayan sigortalılara yaştan emeklilik hakkı tanınıyor. Yaş haddi işe başlama tarihi, çalışılan statüye göre değişiyor. Buna göre, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 yıl, 3.600 günü dolduğunda 50-60 arası değişen yaşı doldurduğunda emekli olabilir. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanların 4.500 günü tamamlaması gerekiyor. İlk defa çalışmaya Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında başlayan SSK'lılar 25 yıl sigortalılık 4.500 prim günü doldurduğunda kadın 58 erkek de 60 yaşında emekli aylığı alabilir.