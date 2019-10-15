EYT son dakika haberleri! EYT emeklilikte şansı yüksek olanlar kimler?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) 1999 yılında çıkartılan yasa sonucu primi doldurdukları halde yaşa şartına takıldı. 1999 sonrasından bu güne EYT’lilerin sayısı milyonları bulduğu ifade ediliyor. Son günlerde EYT ile ilgili yeni ve önemli gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözümü noktasında talimat verdiği EYT konusunda Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı EYT için pek de umutlu açıklamaların yapmadığı iddia edilmişti. Ancak Erdoğan’an EYT için görevlendirdiği Prof. Dr. Vedat Bilgin’in çalışmalarına devam ettiği biliniyor. Peki EYT ne zaman çıkar? EYT çıkarsa kimler emekli olur? EYT çıkarsa en şanslı grup kimler? EYT son durum ne?

EYT haberleri ile ilgili son dakika gelişmeleri 15 Ekim 2019 Salı günü de yaş şartı için yasa bekleyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. EYT ile ilgili süreç vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 15 Ekim'de konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı ancak, Sosyal Güvenlik Kurumunun Başmüfettişi ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş EYT/Emeklilikte yaşa takılanlarda en şanslı olan grubu açıkladı. İşte İsa Karakaş’ın EYT ile ilgili yazısı: “EYT’liler tek bir sigortalılık grubunda yer almadığından emeklilik şartları yer aldıkları sigortalılık türüne göre farklılık arz etmektedir. Keza genel olarak;

İş Kanunu’na tabi olan işçiler ile işçi gibi sigortalı sayılan SSK’lılar,

Esnaf-sanatkâr, şirket ortağı ile diğer kendi nam ve hesabına çalışanlar Bağ-Kur’lular,

Memur ve memur gibi iştirakçi sayılan Emekli Sandığına tabi olanlar,

Tarım SSK,

Tarım Bağ-Kur,

Banka ve TOBB… sandıklarına tabi olanlar

olmak üzere değişik gruplarda yer alan çok sayıda EYT’li bulunmaktadır. Dolayısıyla her grubun yer aldığı yürürlükten kaldırılan sosyal güvenlik uygulama kanunlarına göre çözüm getirilmesi gerekmektedir.

EYT emeklilik şansı grup kim?

SSK’lılar, Bağ-Kur’lular, Emekli Sandığına tabi olanlar, Tarım SSK, Tarım Bağ-Kur, Banka ve TOBB sandıklarına tabi olan tüm gruplarda kadınlar, erkeklere göre daha şanslı bulunmaktadır.

Zira 1999 yılında Marmara depremi esnasında üçlü koalisyon yönetimi tarafından yürürlüğe konan 4.447 Sayılı Kanun ile sonradan getirilen “Yaş” engeline ilişkin düzenlemeden önce emeklilik şartları bakımından kadınlara emeklilik için gereken hem prim gün sayısı hem de sigortalılık süresi bakımında pozitif bir ayrımcılık tanınmış idi.

Dolayısıyla sigortalılık süresi açısından değerlendirdiğimizde genel olarak kadınlar için 20 yıl erkekler için ise 25 yıl olarak öngörülmüştür.

Bu bakımdan 08.09.1999 tarihinden önce sigortalılığı bulunan bütün EYT’li kadınlar bugün bile EYT yasası çıksa gerekli olan sigortalılık süresini tamamlamış bulunmaktadır.

Erkeklerde durum böyle değil. Örneğin 01.01.1999’da sigorta girişi olan bir EYT’li bir erkek ancak 2024 tarihinde sigortalılık süresini yerine getirmiş olmaktadır.

Normal emeklilikte prim gün sayısı açısından değerlendirildiğinde yine kadınlar daha avantajlıdır. Zira hem Bağ-Kur’lu hem de Emekli Sandığına tabi EYT’li erkekler için 9.000 gün (25 yıl) prim gün sayısı şartı aranırken kadınlar için ise sadece 7.200 gün (20 yıl) prim gün şartı yeterli olmaktadır.

Kadın sigortalılar açısından değerlendirme yaptığımızda SSK kapsamında EYT’li kadınların hem Bağ-Kur’lu hem de Emekli Sandığına tabi EYT’li kadınlardan prim gün sayısı yönünden daha avantajlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.”