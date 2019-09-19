EYT son dakika gelişmesi EYT ne zaman çıkacak, kimler yararlanacak

EYT müjdeli haber nihayet geldi. EYT bugün son durum merak ediliyordu. Sayıları milyonları bulan EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkar, EYT ne zaman emekli olacak, EYT ne zaman onaylanacak? EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum, EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum hesaplama, Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT’yi onayladı mı? soruları son bir iki gündür en çok aranan konuların başında gelmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT konusunda Vedat Bilgin’i görevlendirilmesinden sonra bugün de EYT’lileri sevindirecek müjdeli haber geldi. Peki EYT’de son durum ne?

EYT’de yeni ve önemli gelişme yaşandı. 2008’den önce SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere üç ayrı kurum ve kanun söz konusuydu. Yapılan değişiklikle emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı ise 7000 güne yükseltildi. Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Cem Kılıç, Başkan Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili olarak Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı. EYT son zamanlarda en çok araştırılan konulardan bir tanesi oldu. Emeklilik'te Yaşa Takılanlar için yeni bir çözüm kapısı olarak görülen Finlandiya Modeli Emeklilik gelişmesi olarak görülmekte. Vatandaşlar Finlandiya Modeli Emeklilik konusunda detaylı ve güncel bilgilere ulaşmak isterlerken EYT konusunun kimleri kapsadığını da öğrenmek istiyor. EYT'nin çıkması durumunda EYT Finlandiya Modeli son durum nedir? EYT kimleri kapsıyor? soruları da sorulmaya başlandı bile.

EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum?

Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) merakla bekledikleri ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Vedat Bilgin'e sunulan EYT raporu ortaya çıktı. Raporu hazırlayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, özellikle sosyal medyada konuyla ilgili asılsız iddiaların bulunduğunu belirterek asıl çalışmanın bu olduğunu belirtti. Erdursun, EYT çalışmasının Cumhurbaşkanlığı’nca olumlu karşılandığını sözlerine ekledi. Öte yandan raporla ilgili Cumhurbaşkanlığı’nın bir çalışma başlatabileceği kaydedildi.

EYT raporu içeriği nedir?

Rapora göre; 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye’de Emeklilikte Yaşa Takılanların sayısı 5.954.225 kişi olarak belirlendi. Bu rakam her ay 50 bin kişinin emekli olduğu düşünülürse 1 Eylül 2019 itibariyle 5.404.924 kişidir ve bu kişilerin emeklilik maliyeti de ortalama 1600 TL emekli maaşı üzerinden hesaplandığında 8.647.878 TL olacaktır. Yıllık EYT Maliyeti ise 8.647.878.400 X 12= 103.774.540.800TL'dir. Ancak rapora göre bugün yasa çıkarsa 5 Milyon 404 Bin kişinin hemen emekli olması mümkün değildir. Emeklilikte Yaşa Takılanların Emekliliği en az 10 yıllık süreye yayılacağı belirtilerek çeşitli nedenlerle emeklilik hakkı elde edemeyenlerin sayısının çıkması durumunda emekli olacakların sayısı 750 bin ile 1 milyon kişi aralığına düşecektir. Bu durumda yasa çıkması durumunda EYT’nin hükümete maliyeti yıllık 14 Milyar 400 Milyon TL olarak hesaplandı.

EYT Finlandiya modeli nedir?

Finlandiya Modeli EYT için bir çözüm kapısı olarak görülüyor. Bu modelde belirlenen yaştan daha erken emeklilik olunca bir miktar kesinti yapılıyor. Bu kesintiyi kabul edenlere de emeklilik aylığı bağlanıyor. Finlandiya’da birbirini tamamlayan iki emeklilik sistemi var: İş esaslı emeklilik hakkı çalışarak ve girişimcilik yapılarak kazanılır. İşveren bütün çalışanları için emeklilik sigortası almak ve sigorta primlerini ödemekle yükümlüdür. Girişimciler sigorta primlerini kendileri öderler. Halk emekliliği,iş (maaş) esaslı emekliliği olmayan veya emeklilikleri çok az olan emeklilere yöneliktir. Her iki emeklilik sisteminde yaşlılık ve maluliyet emekliliği bulunmaktadır. 65 yaşını dolduranlar halk emekliliği hakkını kazanılabiliyor.