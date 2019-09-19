0553 313 94 23

EYT son dakika gelişmesi EYT ne zaman çıkacak, kimler yararlanacak

EYT müjdeli haber nihayet geldi. EYT bugün son durum merak ediliyordu. Sayıları milyonları bulan EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkar, EYT ne zaman emekli olacak, EYT ne zaman onaylanacak? EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum, EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum hesaplama, Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT’yi onayladı mı? soruları son bir iki gündür en çok aranan konuların başında gelmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT konusunda Vedat Bilgin’i görevlendirilmesinden sonra bugün de EYT’lileri sevindirecek müjdeli haber geldi. Peki EYT’de son durum ne?

19 Eylül 2019 Perşembe 15:38
EYT son dakika gelişmesi EYT ne zaman çıkacak, kimler yararlanacak

EYT müjdeli haber nihayet geldi. EYT bugün son durum merak ediliyordu. Sayıları milyonları bulan EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkar, EYT ne zaman emekli olacak, EYT ne zaman onaylanacak? EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum, EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum hesaplama, Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT’yi onayladı mı? soruları son bir iki gündür en çok aranan konuların başında gelmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT konusunda Vedat Bilgin’i görevlendirilmesinden sonra bugün de EYT’lileri sevindirecek müjdeli haber geldi. Peki EYT’de son durum ne?

EYT’de yeni ve önemli gelişme yaşandı. 2008’den önce SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere üç ayrı kurum ve kanun söz konusuydu. Yapılan değişiklikle emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı ise 7000 güne yükseltildi. Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Cem Kılıç, Başkan Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili olarak Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı.  EYT son zamanlarda en çok araştırılan konulardan bir tanesi oldu. Emeklilik'te Yaşa Takılanlar için yeni bir çözüm kapısı olarak görülen Finlandiya Modeli Emeklilik gelişmesi olarak görülmekte. Vatandaşlar Finlandiya Modeli Emeklilik konusunda detaylı ve güncel bilgilere ulaşmak isterlerken EYT konusunun kimleri kapsadığını da öğrenmek istiyor. EYT'nin çıkması durumunda EYT Finlandiya Modeli son durum nedir? EYT kimleri kapsıyor? soruları da sorulmaya başlandı bile.

EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum?

Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) merakla bekledikleri ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Vedat Bilgin'e sunulan EYT raporu ortaya çıktı. Raporu hazırlayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, özellikle sosyal medyada konuyla ilgili asılsız iddiaların bulunduğunu belirterek asıl çalışmanın bu olduğunu belirtti. Erdursun, EYT çalışmasının Cumhurbaşkanlığı’nca olumlu karşılandığını sözlerine ekledi. Öte yandan raporla ilgili Cumhurbaşkanlığı’nın bir çalışma başlatabileceği kaydedildi.

EYT raporu içeriği nedir?

Rapora göre; 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye’de Emeklilikte Yaşa Takılanların sayısı 5.954.225 kişi olarak belirlendi. Bu rakam her ay 50 bin kişinin emekli olduğu düşünülürse 1 Eylül 2019 itibariyle 5.404.924 kişidir ve bu kişilerin emeklilik maliyeti de ortalama 1600 TL emekli maaşı üzerinden hesaplandığında 8.647.878 TL olacaktır. Yıllık EYT Maliyeti ise 8.647.878.400 X 12= 103.774.540.800TL'dir. Ancak rapora göre bugün yasa çıkarsa 5 Milyon 404 Bin kişinin hemen emekli olması mümkün değildir. Emeklilikte Yaşa Takılanların Emekliliği en az 10 yıllık süreye yayılacağı belirtilerek çeşitli nedenlerle emeklilik hakkı elde edemeyenlerin sayısının çıkması durumunda emekli olacakların sayısı 750 bin ile 1 milyon kişi aralığına düşecektir. Bu durumda yasa çıkması durumunda EYT’nin hükümete maliyeti yıllık 14 Milyar 400 Milyon TL olarak hesaplandı.

EYT Finlandiya modeli nedir?

Finlandiya Modeli EYT için bir çözüm kapısı olarak görülüyor. Bu modelde belirlenen yaştan daha erken emeklilik olunca bir miktar kesinti yapılıyor. Bu kesintiyi kabul edenlere de emeklilik aylığı bağlanıyor. Finlandiya’da birbirini tamamlayan iki emeklilik sistemi var: İş esaslı emeklilik hakkı çalışarak ve girişimcilik yapılarak kazanılır. İşveren bütün çalışanları için emeklilik sigortası almak ve sigorta primlerini ödemekle yükümlüdür. Girişimciler sigorta primlerini kendileri öderler. Halk emekliliği,iş (maaş) esaslı emekliliği olmayan veya emeklilikleri çok az olan emeklilere yöneliktir. Her iki emeklilik sisteminde yaşlılık ve maluliyet emekliliği bulunmaktadır. 65 yaşını dolduranlar halk emekliliği hakkını kazanılabiliyor.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:38
  1. EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum?
  2. EYT Finlandiya Modeli son durum nedir?
  3. EYT kimleri kapsıyor?
  4. EYT son dakika gelişmesi
  5. EYT ne zaman çıkacak
  6. EYTden kimler yararlanacak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'de Moses ve Isla sevinci!
    1. Fenerbahçe'de Moses ve Isla sevinci!
    2. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den..
    3. Bölüm başı 270 bin isteyen Kıvanç..
    4. Adalet Bakanı Gül'den şehit arkadaşına..
    5. Meteoroloji'den 'kimyasal' yağmuruyla..
    6. Evini soyan maskeli hırsızın kim..
    7. EYT çıkıyor mu?
    8. EYT çıkıyor müjdesi Erdoğan EYT..
    9. Şehit Eren Bülbül’ün annesinden HDP..
    10. Japonya'nın en zengin insanı Yanai:..
    11. Çanakkale'de 102 göçmen yakalandı
    12. Küçükçekmece'de korkutan yangın
    13. Galatasaray 26 maç sonra gol yemedi
    14. Eski CHP Kırşehir İl Başkanı kalp..
    15. USASEM Başkanı'ndan Alevilik mesajı:..
    16. ABD, DAEŞ'i bahane ediyor! PKK'ya..
    17. Türkü söylerken ahşap platform..
    18. Fitch'ten Türkiye ekonomisi için..
    19. Galatasaray'a durmak yok
    20. Netanyahu'ya bir darbe de Trump'tan!
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Erdoğan açıkladı: Bir zam daha yapacağız!
    Erdoğan açıkladı: Bir zam daha yapacağız!
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!