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EYT son dakika gelişmesi bugün var mı? Emeklilikte yaşa takılanlar son durum

Son dakika gelişmeleri: EYT mağdurlarını sevindirecek önemli bir gelişme yaşandı. 1999 yılında önemin Çalışma Bakanı olan ve şuan CHP’de siyaset yapan Yaşar Okuyan tarafından çıkartılan emeklilik yasası nedeniyle binlerce emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mağduru oluştu. EYT’liler primi doldurdukları halde yaş engelinden dolayı yıllardır emekli olmak için mücadele veriyor. EYT son durum ne? EYT çıkacak mı? Meclis’te EYT ne zaman görüşülecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT müjdesi verdi mi? EYT mağdurlarını temsilen belirlenen heyet Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Profesör Doktor Vedat Bilgin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 07:40
EYT son dakika gelişmesi bugün var mı? Emeklilikte yaşa takılanlar son durum

Son dakika gelişmeleri: EYT mağdurlarını sevindirecek önemli bir gelişme yaşandı. 1999 yılında önemin Çalışma Bakanı olan ve şuan CHP’de siyaset yapan Yaşar Okuyan tarafından çıkartılan emeklilik yasası nedeniyle binlerce emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mağduru oluştu. EYT’liler primi doldurdukları halde yaş engelinden dolayı yıllardır emekli olmak için mücadele veriyor. EYT son durum ne? EYT çıkacak mı? Meclis’te EYT ne zaman görüşülecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT müjdesi verdi mi? EYT mağdurlarını temsilen belirlenen heyet Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Profesör Doktor Vedat Bilgin ile bir görüşme gerçekleştirdi.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT talimatı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak başkanlığındaki heyetin Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Profesör Doktor Vedat Bilgin ile Çankaya Köşkü'nde yapılan görüşmede nelerin konuşulduğu belli oldu. EYT Derneği Başkanı Özüpak'ın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a talimatıyla komisyon kurularak EYT'lilerin sorunlarıyla ilgili akademik bir çalışma sunulacak. Özüpak, EYT, ABO, STAJ, GSS özellikle üzerinde durdukları konularla ilgili tüm mağduriyetlerin iletildiğini bildirdi.

EYT mağdurlarını temsilen belirlenen heyet Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Profesör Doktor Vedat Bilgin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak’In da katıldığı konuşma sonrasında alınan karra ile ilgili açıklama yapıldı.

Özüpak tam açıklamasında ise “"Sayın Cumhurbaşkanımıza her kanaldan ulaşmaya çalışıyoruz. Bizi bizden dinlemesi talebimizi Sayın Bilgin'e tekrar ilettik. Görüşmemizi detayıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza aktaracak ve konuyla ilgili bir rapor hazırlanacak. Süreç ne kadar zaman alır, bilemiyoruz, ama konunun uzmanlarıyla sorun masaya yatırılacak. Hatta bir komisyon kurulduğunu da bizzat öğrenmiş olduk. Bizlerle de iletişim halinde olacaklarını dile getirdiler" ifadelerine yer verdi.

MHP'den EYT çıkışı

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT Meclis’e gelecek mi? EYT Meclis’e ne zaman gelecek? Emeklilikte yaşa takılanların sorunları yeni yasama yılında Meclis gündemine gelecek mi? EYT hakkındaki son dakika gelişmeleri en çok araştırılan konuların başında gelmekte. Bazı çevrelerin EYT’nin çözümü konusunda kafa yormak yerine hükümeti eleştirmek için sadece muhalefet olsun diye EYT’lilerin sorunlarını kullanılmasına MHP’den tepki geldi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt daha önce EYT maduriyeti hakkına yaptığı açıklamalarıyla tepki çekmişti. Cemal Enginyurt emeklilikte yaşa takılanlar-EYT konusunda son dakika açıklamasında bulundu. MHP’li Cemal Enginyurt yaptığı açıklamada, “EYT mücadelesini, gasp edilen hakkın iadesi olarak destekledim. EYTSYDD diye CHP vagonuna yük taşıyan, Ak Parti ve MHP düşmanı derneğin, yöneticileri ve Muhalif tipleri hakaret ve küfür ettikçe isyan ediyorum. Tepkim EYT MAĞDURLARINA değil, EYT'yi KULLANANLARADIR" ifadelerini kullandı.

EYT ne zaman çıkacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "EYT meselesi ben de her gün, mübalağa etmiyorum. Bir tweet attığınız zaman arkasından çok sayıda kardeşimiz EYT ile ilgili yazılar yazıyor. Hakikaten dinlediğimiz zaman biz de onların meselelerine daha yakından vakıf oluyoruz ama biz de şunu söylüyoruz." Şeklinde konuşmuştu. Kurtulmuş, “Türkiye'nin şartları var. Bu Türkiye'de artık erken emeklilik diyebileceğimiz erken yaşlardaki emekliliği kaldırabilecek bir sosyal güvenlik yapımız yok.”diye konuşmuştu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 07:40
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