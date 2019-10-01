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EYT son dakika EYT’lilerden Google operasyonu

EYT son dakika haberleri Meclis’in yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlar konusunda talimat vermesiyle birlikte binlerce EYT mağduru vatandaş, emeklilik için umut ışığı gördü. EYT için Meclis’e 3 teklif verildi. Yine Son dakika EYT gelişmesine göre, EYT’ler arama motoru Google üzerinden operasyon başlattı. Arama motoruna EYT yazılacak bu şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkati EYT’ye çekilmiş olunacak. İşte EYT son durum haberleri.

01 Ekim 2019 Salı 15:12
EYT son dakika EYT’lilerden Google operasyonu

EYT son dakika haberleri Meclis’in yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlar konusunda talimat vermesiyle birlikte binlerce EYT mağduru vatandaş, emeklilik için umut ışığı gördü. EYT için Meclis’e 3 teklif verildi. Yine Son dakika EYT gelişmesine göre, EYT’ler arama motoru Google üzerinden operasyon başlattı. Arama motoruna EYT yazılacak bu şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkati EYT’ye çekilmiş olunacak. 

EYT son dakika bugün haberleri EYT'de son durum ne? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sorunun çözümü için çalışma yapılması yönünde verdiği talimat sonrası umutlanan EYT'liler yeni yasama yılı kapsamında yeni hareketlerine başlıyor. EYT SYDD eski Denetim Kurulu Üyesi Eşref Daşgüleç, dün gece saatlerinde sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Daşgüleç EYT'lilere bir çağrı yaptı ve google harekatı başlattı. Kamupersoneli net’in haberine göre, EYT SYDD eski Denetim Kurulu Üyesi Daşgüleç, EYT’lilerden Google’a “EYT” yazmalarını ve en az 10 farklı siteyi ziyaret ederek her sitede en az 1 dakika kalmalarını istedi. Daşgüleç, Anadolu Ajansı’nın her gün arama motorlarından ziyaret edilen siteleri raporlayarak Cumhurbaşkanı’na sunduğunu dile getirerek bu etkinlikle EYT isminin sürekli Erdoğan’ın önüne gelmesini sağlamayı amaçlıyor.

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, son bir yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yararına 20 dolayında yasa teklifi verildiğini ve tekliflerde üç farklı emeklilik yönteminin yer aldığına dikkat çekti. TBMM'ye sunulan yasa teklifleri incelendiğinde üç farklı yöntemin belirginleştiğini belirten Duman hangi teklif yasalaşırsa, kimleri ne şekilde etkileyeceğini de açıkladı.

EYT için birinci yöndem

Kadın için 50, erkek için 55 yaşını doldurmuş ve en az 3,600 gün hizmeti bulunan çalışanları dikkate almaktadır. Şayet bu teklif 2019 yılı içinde kabul edilirse, 1969 yılı ve öncesinde doğan 3,600 günlük (10 yıl) hizmeti bulunan kadınlar ile 1964 yılı ve öncesinde doğmuş ve yine 3,600 gün hizmeti olan erkek çalışanları kapsamış olacak

EYT için ikinci yöndem

Çalışma süresini tamamlamış olmak, yani ilk giriş tarihinin üzerinden kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yılın geçmiş olması. Yaş Haddini tamamlamış olmak yani kadınlarda 40-58 yaş, erkeklerde ise 44-60 yaş arasında bulunmak yeterli olacak.

EYT için üçüncü yöndem

08.09.1999 ve öncesinde ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayan herkesin kadın ya da erkek çalışan ayrımı yapılmadan 5,000 günlük hizmet ile emekli olması gerçekleşebilecek. Böylelikle EYT kabul edilen herkesi kapsamış olacak. 

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 15:12
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