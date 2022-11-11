Uzun yıllardır emeklilikte yaşa takılanlar kendilerine yönelik bir düzenlemenin hayata geçirilmesini arzu ediyordu. 2022 yılının ilk günlerinde konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjde verdi. Yıl sonu yaklaşırken milyonlar ‘EYT’de son durum nedir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin sıcak bir açıklama geldi.

EYT şartı ne olacak? EYT açıklaması son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, !Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" dedi. Bilgin, EYT'de 1999 öncesi ve 5 bin prim günü şartını değiştirmeyeceklerini de ifade etti.