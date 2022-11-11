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Ekonomi EYT şartı ne olacak? EYT açıklaması son durum
Ekonomi

EYT şartı ne olacak? EYT açıklaması son durum

Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı kendileriyle ilgili kararın çıkacağı günde... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin prim günü sayısına ilişkin detayları paylaştı. Peki, kimler EYT'den yararlanabilecek?

Yeniakit Publisher
2022-11-11 21:00:00 -
EYT şartı ne olacak? EYT açıklaması son durum

Uzun yıllardır emeklilikte yaşa takılanlar kendilerine yönelik bir düzenlemenin hayata geçirilmesini arzu ediyordu. 2022 yılının ilk günlerinde konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjde verdi. Yıl sonu yaklaşırken milyonlar ‘EYT’de son durum nedir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin sıcak bir açıklama geldi.

EYT şartı ne olacak? EYT açıklaması son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, !Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" dedi. Bilgin, EYT'de 1999 öncesi ve 5 bin prim günü şartını değiştirmeyeceklerini de ifade etti.

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