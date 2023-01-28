‘EYT’ pazartesi Meclis’e geliyor

AK Parti, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifine ilişkin çalışmalarını tamamladı. Uzun zamandır merakla beklenen düzenleme pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunulacak. İkisi yürütme ve yürürlük olmak üzere toplam 5 maddeden oluşan teklifte, emekli olup çalışmaya devam edeceklere yönelik teşvik primi düzenlemesi yapılırken, 8 Eylül 1999 öncesinde yani 4447 yasa öncesinde işe girenlerden kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim gününü dolduran tüm vatandaşların emekli olabilmesi sağlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği gibi EYT için herhangi bir yaş sınırı bulunmayacak. Teklif ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz aralık ayında “Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz” diyerek duyurduğu düzenleme de hayata geçirilecek. Taşerondan kamuya geçenlerin emeklilik zorunluluğu kaldırılıp, isteğe bağlı hale getirilecek.

EYT düzenlemesi ile ilgili son viraja girildi. Geçtiğimiz çarşamba günü AK Parti’nin kapalı grup toplantısında milletvekillerine sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “EYT’nin parası hazır. Ona hazırlığımızı, planlamamızı geçen sene yapmıştık. Bütçemizi ona göre ayarladık. Meclis’ten Hazine’ye 200 milyar lira borçlanma yetkisini bunun için almıştık” demişti. Nebati’nin sunumunun hemen ardından EYT teklifi milletvekillerinin imzasına açılmıştı.

Çalışma Bakanlığı’nın hazırlıklarını tamamlayarak iki gün önce teslim ettiği taslak metin Meclis’te AK Parti Grubu’nun yaptığı hummalı çalışmanın ardından beş maddelik bir yasa teklifine dönüştürüldü. Edinilen bilgiye göre bakanlık, AK Parti grubuna, 3’ü EYT ile ilgili olmayan 8 maddelik bir taslak sundu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Teklifte EYT dışında bir başlık olmasın” talimatı nedeniyle 8 maddelik düzenleme, ikisi yürütme ve yürürlük maddesi olmak üzere beş maddeye indirildi.

Pazartesi günü Meclis Başkanlığı’na sunulacak EYT teklifinde emekli olup çalışmaya devam edeceklere yönelik teşvik primi düzenlemesi yapılırken, 8 Eylül 1999 öncesinde yani 4447 yasa öncesinde işe girenlerden kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim gününü dolduran tüm vatandaşların emekli olabilmesi sağlanacak. EYT için herhangi bir yaş sınırı bulunmayacak. Taşerondan kamuya geçenlerin emeklilik zorunluluğu, isteğe bağlı hale getirilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis’te EYT düzenlemesi ile ilgili soruları yanıtladı. AK Parti grubu olarak kanun metni hazırlığını bitirdiklerini söyleyen Elitaş, “Bu, şubat ayı içerisinde gerçekleşecek. Kanun gereğince müracaat eden kişilerin müracaat tarihinden itibaren takip eden ay içerisinde maaşlarını almaları söz konusu. Yani kanun teklifi şubat ayının birinci veya ikinci haftası biterse... Bu çıkacak, dönüşü olmayan bir yola girdik. Olağanüstü bir şey olmadığı takdirde - kesin demek istemiyorum - yüzde 100 diyorum, mart ayı içerisinde inşallah alacaklarını alacaklar” ifadelerini kullandı.