Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı kendilerine yönelik bir kararın çıkmasında. Son günlerde EYT’ye yönelik çalışmaların yapıldığı ileri sürülüyor. Peki, EYT çıkar mı?

EYT ne zaman çıkacak? EYT yasası ne zaman Meclis'e gelecek?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, EYT konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Cahit Özkan, "EYT'de özellikle vatandaşlarımızın hak ettiği emeklilik standartlarına ulaşabilmeleri için doğru düzenlemeleri koruyacağımızı ifade ettik. Olması gereken emeklilik denklemini hayata geçirmek. Milletimiz için, emeklilerimiz için üzerinde durduğumuz bir düzenlemedir. Yaşı önemsiyoruz. Şu anda böyle bir çalışmamız bulunmamaktadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Kasım Salı günü gerçekleştirilen partisinin grup toplantısında, "24 Haziran seçimlerine girerken hazırlamış olduğumuz beyannamede neyi vaat ettiysek arkasındayız. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi bizim sorumluluğumuzdadır. EYT çözülerek gündemden çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

EYT nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.

EYT çıkarsa emeklilik süresi nasıl etkilenecektir?

EYT kanununun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. 1999'da yürürlüğe alınan 4447 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılıklarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Emeklilik için prim gün sayısı da 7 bine çıkartılmıştı. Bu yüzden de EYT kanunu çıkarsa 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan sigortalılar, kanunun kapsamında bulunacak.