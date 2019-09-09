EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar son durum ne? Mansur Yavaş EYT sözünü ne zaman tutacak?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 31 Mart yerel seçimleri öncesi EYT’lilerin sorununu çözeceğinin sözünü vermişti. Seçimler bitti ancak Yavaş’ın ağzında EYT konusunda yine sözden başka bir icraat çıkmadı. Yavaş, “EYT’lilerin sorununu ben çözeceğim” dediği açıklamasını yine unuttu. Yavaş emeklilikte yaşa katılanla mağdurlara verdiği sözü unutarak “TBMM bu işi çözer temennisinde bulunmak istiyorum” diyerek topu Meclis’e attı. Peki Mansur Yavaş EYT sözünü ne zaman tutacak?

'Emeklilikte yaşa takılanlar' dün Ankara Tandoğan Meydanı'nda miting yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 31 Mart yerel seçimleri öncesi EYT’lilerin sorununu çözeceğinin sözünü vermişti. Seçimler bitti ancak Yavaş’tan EYT konusunda yine sözden başka bir icraat çıkmadı. EYT’lilerin Ankara’daki mitinginde konuşan Yavaş, yine EYT’lileri kandırdı. Yavaş konuşmasında şunları kaydetti: “Sadece Meclis’i beklemek yerine EYT’lilerin herhangi bir talepleri olursa yardım yapmak boynumuzun borcudur demiştik. Ama anlışalmaz bir şekilde hala bize soruyorlar ‘EYT’lilerin işleri ne olacak diye.’ EYT’lilerin haklı mücadelesini desteklerken inşallah bir an önce TBMM bu işi çözer temennisinde bulunmak istiyorum dedi.

DİSK ve KESK'in de katıldığı EYT mitinginde EYT’nin sorumlusunun AK Parti gibi gösterilmesi bu kadar da pişkinlik olmaz dedirtti. Binlerce EYT’li mağdurun oluşmasına neden olan şuanda CHP’de siyaset yapan dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’dır.

Yaşar Okuyan: "Doğru bir iş yaptım. Şerefle savunuyorum"

EYT'nin oluşmasının en büyük mimarlarından biri olan dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, bir canlı yayında EYT'ye ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Emeklilikte Yaşa Takılan deyip bana kızanlar. İyi dinleyin. Bak iyi dinle. 43 yaşında emekli mi olunur? Ne diyorsunuz siz be? Evet Yaşar Okuyan getirdi kardeşim. Şerefle savunuyorum. Onurla savunuyorum. Doğru bir iş yaptım. Allah indinde de kul indinde de doğru bir iş yaptım. Türkiye'ye Türk Milleti'nin geleceğine sahip çıktım. İşte bu kadar net."

EYT son dakika gelişmesi bugün var mı? Emeklilikte yaşa takılanlar son durum