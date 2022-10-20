Uzun yıllardır merakla beklenen EYT konusunda sona yaklaşıldı. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sık sık açıklamalarında EYT'ye değiniyor. Peki, EYT'de son durum ne?

EYT ne oldu? EYT ne zaman çıkar kimler faydalanır?

Geçtiğimiz günlerde Bakan Bilgin, katıldığı bir televizyon programında EYT hakkında konuştu. Bilgin, "Kamu çalışanlarının emeklilikleri ek gösterge rakamlarıyla belirleniyor. Bu konuda yaklaşık 6 milyon insanı etkileyen bir düzenleme yaptık. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda, 1999'da Türkiye'de 'reform' denilen bir uygulama yapılmış. Ve o tarihten önce işe başlayanların emeklilik için gereli olan şartları değiştirilmiş. Prim gün sayıları, prim ödemeleri ve yaş emeklilik şartlarına eklenmiş. Bizim emeklilik sistemimizdeki denge bozulmuş. Bunu etkileyen faktörlerden biri de nüfustaki yaşlanma. Biz burada EYT'lilerin sorunun çözümüne yönelik bir çalışma içindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak. Bütün çalışanların gerçek verileri elimizde. Biz bu çalışmayı aralıkta Meclis'e sunacağımızı duyurduk. Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil” dedi.

EYT formüllerine ilişkin detaylar da merak ediliyor. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Kıvanç'ın EYT formülüyle ilgili yazısı şöyle:

EYT çalışmaları hızlanınca, 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiilen çalıştıkları halde sigortasız çalıştırılmış kişiler, sigortasız çalıştırıldıkları dönemle ilgili hizmet tespiti için arayışa girdiler. Okurlardan bu konuda sıkça soru geliyor.

Sigortasız çalışılan günlerin sigortaya sayılabilmesi için hizmet tespiti davası açılması gerekiyor. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 86. maddesine göre, hizmet tespit davasının işten çıkış yapılan yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde açılması gerekiyor.

Ancak, beş yıllık zaman aşımı süresinin aranmadığı durumlar da var. Yıllar sonra dava açma hakkı bulunuyor.

EYT başvuru şartları neler?

8 Ekim 1999'da yürürlüğe giren yasal düzenlemenin ardından emeklilikte yaşa takılanlar için Meclis'e gelecek olan yeni yasal düzenlemeyle emeklilik yolu da açılmış olacak.

8 Ekim 1999'da yürürlüğe giren yasal düzenlemenin ardından emeklilikte yaşa takılanlar için Meclis'e gelecek olan yeni yasal düzenlemeyle emeklilik yolu da açılmış olacak.

Buna öre 8 Ekim 1999 öncesinde sigorta kaydı olan ve 3 bin 600 prim gününü tamamlayan SSK'lılar ile 5 bin 400 iş gününü tamamlayan Bağ-Kur'lular EYT düzenlemesine yasalaşmasının ardından başvurabilecekler.