EYT ile kimler hemen emekli olacak?

EYT çıktı mı, EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasında son durum gelişmeleri sayıları milyonlarla ifade edilen EYT ve EYT aileleri tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sorunun çözümü için bizzat talimat verdiği EYT erken emeklilikte rapor da hazırlandı. Peki emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasası ne zaman çıkacak, erken emeklilik zaman çıkacak, EYT kimlere vuracak? İşte detaylar…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT sorunu ile ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmişti. Emeklilikte Yaşa Takılanların merakla söz ettikleri Cumhurbaşkanı Danışmanı Vedat Bilgin'e sunulan EYT raporu ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanan rapor Ankara Tandoğan'daki EYT mitinginden bir hafta önce EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak tarafından Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, hazırladığı EYT ile ilgili raporunda şu ifadelere yer verildi: "1 Eylül 2019 emeklilikte yaşa takılanların sayısı 5 milyon 404 bin 924 kişidir. Ancak bugün yasa çıkarsa 5 milyon 404 bin kişinin hemen emekli olması mümkün değildir. Bu durumda Emeklilikte Yaşa Takılanların Emekliliği en az 10 yıllık süreye yayılacaktır.."

EYT ile kimler emekli olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a EYT yetkilileri tarafından sunulan rapora göre, 1 milyon kişiyi bulan ve hem dönemin belirlenen yaş şartının hem de hali hazırda prim ödemesinin yapılmış olduğu kişililerin emeklilik hakkından mahrum kalmamaları isteniyor. Hükümetin EYT konusunda başta muhalefet partileri olmak üzere pek çok kesimden görüş alabileceği söyleniyor. Yapılacak olan çalışmalardan alınan olumlu görüşler ve sürecin daha olumlu kılınması sonrası EYT prim günü, EYT yaş haddi, EYT emeklilik şartlarını yerine getiren vatandaşların ilk etapta emeklilik hakkı olan sürece dahil edilebileceği belirtiliyor.