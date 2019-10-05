EYT son durum ne? Prim günü ve yaşla ilgili problemi olanlar EYT emekli olamayacaklar son dakika açıklaması geldi. EYT’den yararlanamayacaklar kimler? Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. EYT çıkarsa kimler emekli olacak, EYT’den kimler yararlanacak sorusu binlerce emekli olmayı bekleyenler tarafınan sorgulanmakta. EYT’den muhtemelen emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları, yani sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yerine getirenler yararlanacaklar. İşte EYT ile kimler emekli olacak? EYT çıksa bile emekli olamayacaklar kimler? sorularına ilişkin cevapların detayları.

Emeklilikte yaşa takılanlar en son süreçte son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Meclis’in açılmasıla birlikte emekliliği bekleyen EYT mağdurları TBMM’den gelecek EYT müjdesini beklemeye başladı. Prim günü ve yaşı doldurmayanlar EYT yasası çıkıp yasalaşsa bile emekli olmayacak. Peki EYT emeklilik şartı ne? EYT’den kimler yararlanacak? EYT’de prim ve yaş ne olacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın en çok merak ettiği konu kanunun ne zaman çıkacağı. Ancak bazı şartlar sağlanmazsa EYT'liler emekli olamıyorlar. Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu konuya açıklık getirdi. İşte o soru ve cevabı: Soru: 22 Ocak 1977 doğumluyum. Askerliğimin 8 ayını borçlanıp ödedim. Sigorta girişim 1997 senesine düştü. Ve şu anda 5387 gün primim var. SGK’dan baktığımda emeklilik yaşım 57 görünüyor. Eğer EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) çıkarsa bana bir faydası olur mu? Hayri Çetin.

Cevap: Ortada daha yasa tasarısı dahi yok. Şayet çıkarsa, EYT’den muhtemelen emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları, yani sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yerine getirenler yararlanacaklar.

EYT ile kim ne zaman kaç yaşında emekli olacak?

Süre ve prim şartını henüz sağlayamadığınızdan EYT çıkarsa yararlanamazsınız. Ancak prim eksiğinizi (başlangıcınıza göre 5825 gün veya 5900 gün) tamamlamanız şartıyla, 2022’de 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız tarihten sonra bir EYT yasası çıkarsa yararlanırsınız.