0553 313 94 23

EYT için farklı alternatifler neler? EYT çıkarsa emeklilik kimlere vuracak?

EYT'lilerin emeklilik umudu sürerken EYT son dakika haberleri an be an yakından takip ediliyor. 15 Ekim Salı Emeklilikte yaşa takılanlar EYT’de son durum nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'i EYT sorununun çözümü için görevlendirilmesinin ardından EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? EYT’de yeni gelişmeler var mı? EYT çıkarsa emeklilik kimlere vuracak? gibi sorular da sorulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalar içerisinde EYT için farklı alternatifler Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman tarafından sunulmuştu. İşte EYT haberleri.

15 Ekim 2019 Salı 10:44
EYT için farklı alternatifler neler? EYT çıkarsa emeklilik kimlere vuracak?

EYT'lilerin emeklilik umudu sürerken EYT son dakika haberleri an be an yakından takip ediliyor. 15 Ekim Salı Emeklilikte yaşa takılanlar EYT’de son durum nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'i EYT sorununun çözümü için görevlendirilmesinin ardından EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? EYT’de yeni gelişmeler var mı? EYT çıkarsa emeklilik kimlere vuracak? gibi sorular da sorulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalar içerisinde Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman tarafından EYT konusunda 3 yöntem meclise sunulmuştu. 

AK Parti’nin geçen haftalarda gerçekleştirdiği Kızılcahamam kampında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili sorulara karşılık “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise bu konuda popülist davranamayacaklarını belirterek, “Yıllık 30 milyar liralık bir ek bütçe gerektirir” ifadesini kullandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman tarafından EYT konusunda 3 yöntem meclise sunulmuştu. İşte EYT için alternatif seçenekleri.

EYT’de birinci yöntem

1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler.

EYT’de ikinci yöntem

İkinci yöntemde ise yaş şartı kaldırılacak. Çalışma günü ve pirim sayısı dikkate alınarak emekli olunabilecek. Yani 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkek, ikinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler. Ancak bu yöntemde de 1994 sonrasında işe başlayanların emeklilik şansı ortadan kalkmış olacak.

EYT’de üçüncü yöntem

Üçüncü yöntem ise EYT’lilerin de başından beri beklediği düzenleme. Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları. Yasanın çıkması halinde ise süreç yaklaşık 2 3 ay sürecek ve EYT’liler 2020’nin ilk aylarından itibaren emekli olabilecekler.

EYT çıkarsa kimler, ne zaman emekli olacak? EYT’de en avantajlı kimler?

EYT primi 3600 mü 5000 mi olacak? EYT son durum ne?

Emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır? EYT, SSK 4A, Bağ-Kur 4B ve Emekli Sandığı 4C emeklilik şartı

EYT ile emekli olacaklar kimler? EYT bana vurur mu?

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 10:44
  1. EYT son dakika haberleri
  2. 15 Ekim Salı Emeklilikte yaşa takılanlar EYT’de son durum nedir?
  3. EYT çıkacak mı?
  4. EYT ne zaman çıkacak?
  5. EYT’de yeni gelişmeler var mı?
  6. EYT çıkarsa emeklilik kimlere vuracak?
  7. eyt 15 ekim salı haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başta karıncalanma ve uyuşma bitkisel tedavi
    1. Başta karıncalanma ve uyuşma bitkisel..
    2. Salih Müslim, Rusya'nın Türkiye'ye..
    3. Türk KonseyiLiderler Zirvesi'nde..
    4. Fransız rejisinden büyük küstahlık!
    5. Hakkari'de terör operasyonu: 6 gözaltı
    6. KDV Genel Uygulama Tebliği'nde..
    7. Kıbrıs gazileri ve Kıbrıslı STK’lardan..
    8. EYT için farklı alternatifler neler?..
    9. Akşener'den dikkat çeken hareket
    10. BDDK'dan flaş karar! Resmen iptal edildi
    11. Venezuela'da asgari ücrete yüzde 375 zam
    12. Erdoğan'dan 30 km'nin sihri nedir?..
    13. PKK/YPG'den çocuklara saldırı!..
    14. Dilipak’a hakaret eden kişi mahkûm oldu
    15. Tarihe geçecek tren yola çıktı! 5..
    16. Sosyal medyadan terör propagandası..
    17. F-16 pilotunun sivil hassasiyeti!..
    18. Türk büyükelçiler dünyaya Barış Pınarı..
    19. 15 Temmuz gazilerinden CİMER'e başvuru..
    20. İşsizlik rakamları açıklandı
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!