EYT için farklı alternatifler neler? EYT çıkarsa emeklilik kimlere vuracak?

EYT'lilerin emeklilik umudu sürerken EYT son dakika haberleri an be an yakından takip ediliyor. 15 Ekim Salı Emeklilikte yaşa takılanlar EYT’de son durum nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'i EYT sorununun çözümü için görevlendirilmesinin ardından EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? EYT’de yeni gelişmeler var mı? EYT çıkarsa emeklilik kimlere vuracak? gibi sorular da sorulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalar içerisinde Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman tarafından EYT konusunda 3 yöntem meclise sunulmuştu.

AK Parti’nin geçen haftalarda gerçekleştirdiği Kızılcahamam kampında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili sorulara karşılık “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise bu konuda popülist davranamayacaklarını belirterek, “Yıllık 30 milyar liralık bir ek bütçe gerektirir” ifadesini kullandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman tarafından EYT konusunda 3 yöntem meclise sunulmuştu. İşte EYT için alternatif seçenekleri.

EYT’de birinci yöntem

1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler.

EYT’de ikinci yöntem

İkinci yöntemde ise yaş şartı kaldırılacak. Çalışma günü ve pirim sayısı dikkate alınarak emekli olunabilecek. Yani 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkek, ikinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler. Ancak bu yöntemde de 1994 sonrasında işe başlayanların emeklilik şansı ortadan kalkmış olacak.

EYT’de üçüncü yöntem

Üçüncü yöntem ise EYT’lilerin de başından beri beklediği düzenleme. Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları. Yasanın çıkması halinde ise süreç yaklaşık 2 3 ay sürecek ve EYT’liler 2020’nin ilk aylarından itibaren emekli olabilecekler.

EYT çıkarsa kimler, ne zaman emekli olacak? EYT’de en avantajlı kimler?

EYT primi 3600 mü 5000 mi olacak? EYT son durum ne?

Emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır? EYT, SSK 4A, Bağ-Kur 4B ve Emekli Sandığı 4C emeklilik şartı

EYT ile emekli olacaklar kimler? EYT bana vurur mu?