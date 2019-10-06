EYT erken emeklilikten kimler yararlanacak? Erken emeklilik son dakika

EYT erken emeklilik yasası son dakika bugün gelişme yaşandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda TBMM gündeminde yer alan af yasasına dikkat çekti. Peki AK Parti istişare toplantısında EYT konusu ele alındı mı? Erken emeklilikte son durum ne? EYT erken emeklilikten kimler yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Yargı Reformu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan af yasasına ilişkin “ İkinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklar için zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor. Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor. İcra yoluyla çocukların anne-babaya teslimi sona erecek. denetimli serbestlik ve infaz süresi yeniden belirlenecek." dedi. AK Parti istişare toplantısında EYT konusu masaya yatırılmadı. EYT konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin’e görev verdiği biliniyor. Vedat Bilgin, EYT’lilerin mağduriyetinin giderilmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

EYT erken emeklilikten kimler yararlanacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanan rapora göre; 2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de Emeklilikte Yaşa Takılanların sayısı 5 milyon 954 bin 225 kişi olarak belirlendi. Ancak son verilere göre bugün yasa çıkarsa 5 milyon 404 nin kişinin hemen emekli olması mümkün değil. EYT’lilerin emekliliğinin en az 10 yıllık süreye yayılacağı, emekli olacakların sayısının 750 bin ile 1 milyon kişi aralığına düşeceği raporda yer alıyor. Böylece yasa çıkması durumunda EYT’nin bütçeye maliyeti yıllık 14.4 milyar lira olarak hesaplanıyor.

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