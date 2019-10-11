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EYT emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne? 2019 EYT haberleri

EYT çıkacak mı? Bugün EYT son dakika haberi var mı? Emeklilikte yaşa takılan yaklaşım 4.5 milyonun 19 yıllık mağduriyeti devam ediyor. Meclis’e EYT ile ilgili üç teklif sunulduğu açıklandı. EYT konusu gündemde yok denilse de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu’na EYT’nin çözümü için talimat verdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın en çok merak ettiği konu kanunun ne zaman çıkacağı. Ancak bazı şartlar sağlanmazsa EYT'liler emekli olamıyorlar. Peki kimler EYT ile emekli olur? EYT kanunu çıksa da emekli olamayacaklar kimler? EYT son durum ne? EYT ne zaman çıkacak? İşte detaylar.

11 Ekim 2019 Cuma 17:05
EYT emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne? 2019 EYT haberleri

Emeklilikte yaşa takılan yaklaşım 4.5 milyonun 19 yıllık mağduriyeti devam ediyor. Meclis’e EYT ile ilgili üç teklif sunulduğu açıklandı. EYT konusu gündemde yok denilse de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu’na EYT’nin çözümü için talimat verdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın en çok merak ettiği konu kanunun ne zaman çıkacağı. Ancak bazı şartlar sağlanmazsa EYT'liler emekli olamıyorlar. Peki kimler EYT ile emekli olur? EYT kanunu çıksa da emekli olamayacaklar kimler? İşte detaylar.

EYT yasası için Meclis’ten gelecek açıklamayı bekleyen emeklilikte yaşa takılan kişiler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı değerlendirmeye yöneldi. İşte Bakan Albayrak’ın açıklaması ve süreçle ilgili bilinmesi gerekenler. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu. Bakan Albayrak, sorulara “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” şeklinde cevap verdiği iddia edilmişti.

Albayrak’ın, sunumunda, “Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak” dediği öğrenildi.

EYT neden çıkmıyor?

Yeni Şafak yazarı Ahmet Ulusoy, SGK’nın mali yapısından dolayı EYT’nin çıkmamasına engel teşkil ettiğini yazı. Ahmet Ulusoy, SGK ve EYT ile ilgili yazısında şunları ifade etti: “SGK açıklarının azaltılması ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin tesis edilebilmesi için gelir ve harcama kısıtları hükümeti EYT konusunda zorlamaktadır. EYT taleplerine olumlu cevap verememenin arka planında Sosyal Güvenlik sisteminin açıkları ve Sosyal Güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği ile ilgili kaygılar var. Bir başka deyişle Sosyal Güvenlik Sisteminin merkezi yönetim bütçesi üzerindeki yükü var.

Tabii ki birileri, haklı olarak, geçmişte daha erken yaşlarda emekli olanları (38-43 yaş sınırı getirilerek bugünkü kronik açıkların tohumları ekilmiş) göstererek erken emeklilik talep edebilir.

Buna karşılık bir de cari durum var. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sürekli açık vermektedir ve bu açık Hazine tarafından piyasaya borçlanılarak kapatılmaktadır. SGK’nın bütçede görünen açığı devletin kuruma yaptığı katkıyı net olarak göstermemektedir. Ayrıca, Merkezi Yönetim Bütçesi'nden de kuruma transfer yapılmaktadır. 2018 yılında bu transfer 150 milyar liraya ulaşmış ve GSYH’nın yüzde 4’üne karşılık gelmektedir. 2019 yılının 6 ayında da 100 milyar lirayı aşmıştır.”

EYT ile kimler emekli olamıyor?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın en çok merak ettiği konu kanunun ne zaman çıkacağı. Ancak bazı şartlar sağlanmazsa EYT'liler emekli olamıyorlar. Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu konuya açıklık getirdi.

Soru: 22 Ocak 1977 doğumluyum. Askerliğimin 8 ayını borçlanıp ödedim. Sigorta girişim 1997 senesine düştü. Ve şu anda 5387 gün primim var. SGK’dan baktığımda emeklilik yaşım 57 görünüyor. Eğer EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) çıkarsa bana bir faydası olur mu? Hayri Çetin

Cevap: Ortada daha yasa tasarısı dahi yok. Şayet çıkarsa, EYT’den muhtemelen emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları, yani sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yerine getirenler yararlanacaklar.

Süre ve prim şartını henüz sağlayamadığınızdan EYT çıkarsa yararlanamazsınız. Ancak prim eksiğinizi (başlangıcınıza göre 5825 gün veya 5900 gün) tamamlamanız şartıyla, 2022’de 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız tarihten sonra bir EYT yasası çıkarsa yararlanırsınız.

EYT nedir?

Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. EYT sorunu 1999'da emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıktı. 8 Eylül 1999 gününe kadar işçiler emeklilik için iki şartı yerine getirmesi gerekiyordu: Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 günlük prim ödeme gün sayısı. Yapılan değişiklikle emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı ise 7000 güne yükseltildi. 8 Eylül 1999 gününden önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58 erkeklerde ise 44 ile 60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi getirildi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 17:05
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