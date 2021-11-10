EYT emeklilik çalışma yılı prim gün sayısı emekli yaşı kaç?

EYT emekli yaşı kaça düşecek? Milyonlarca çalışanın gözü-kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlardan gelecek EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklamalarında. Hükümetin emeklilikte yaşa takılanların sorununa el atması ayrı bir heyecan oluşturdu. EYT, 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan ve emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının dışında bir de yaş şartı getirilmişti. Erkek için 60 yaş kadın için ise 58 yaş olarak getirilen yaş şartını ifade ediyor.

EYT ile emeklilik yaşı kaç olacak?

EYT ile emeklilik yaşı kaça düşecek? Hükümet, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemeyi de içeren bir dizi çalışma başlattı. Buna göre Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) da çalışmada yer alacak. Bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için bir düzenleme değerlendirmeye alındı. Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanması değerlendirilecek.

Emeklilikte yaşa takılanların durumu uzun süredir gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin olarak yeni bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin "Bir yaş sınırı telaffuz edilmedi, çalışmalar sürüyor" dedi.

EYT konusunda çalışmanız var mı?

Bakan Bilgin'e yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle; "Bu konular zaten işimiz, çalışıyoruz ama karar aşamasina gelince paylaşırız. Şu anda önümüzde olan konuların başında asgari ücret ve 3600 ek gösterge geliyor. Bakanlıkta bu calışmalarımız bitince başka bakanlıkları da ilgilendiriyor. Ekonomi, devlet personel başkanlığı bir araya gelip ancak o zaman kamuoyuyla paylaşacağız.

EYT ile emeklilik yaşı 50 mi olacak?

50 yaş sınırı tartışılıyor, böyle bir çalışmanız var mı? Şu anda herhangi bir şeyi tartışmıyorum yaş vs. Çalışmamız bütün bu konularla ilgili ayrıntılı bir açıklama yaparız. Bütün bu konular gündemimizde. Henüz bakanlık bünyesinde ilgili maliyetleri ve kapsamları çalışıyoruz. Bunlar bitince ilgili bakanlıklar ve sendikalarla paylaşacağız.”

Emeklilik yaşı kaç?

EYT’lilerin sayısı 5 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Sigortalılık süresini ve pirim gün sayısını doldurduğu halde kanunda belirtilen yaşı tamamlamadıkları için emeklilik hakkından yararlanamayanlar, yaş sınırının aşağı çekilmesini istiyorlar. 8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler. 8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK’lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.