Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin merakla beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda açıklama yaptı. Peki, EYT bu yaz çıkar mı? EYT 2023’e kadar çıkar mı?

EYT düzenlemesi var mı? EYT son durum ne?

NTV’ye konuşan Bilgin, "Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak adlandırılan kesimle ilgili bir çalışma olacak mı?" sorusuna, "Bu tartışmalar bazen Meclis'te de oluyor. Açıklamalarda bulunan bazı milletvekillerimiz oluyor. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok. Ben gündemimizde olan konuları konuşmayı seviyorum. Gündemimizde 3600 ek gösterge var, kamudaki sözleşmeli çalışanlar var” ifadelerini kullandı.