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Ekonomi EYT düzenlemesi var mı? EYT son durum ne?
Ekonomi

EYT düzenlemesi var mı? EYT son durum ne?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konu hakkında bir gelişme yaşanıp yaşanmadığını araştırıyor. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, EYT çıkacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-04-19 15:25:00 -
EYT düzenlemesi var mı? EYT son durum ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin merakla beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda açıklama yaptı. Peki, EYT bu yaz çıkar mı? EYT 2023’e kadar çıkar mı?

EYT düzenlemesi var mı? EYT son durum ne?

NTV’ye konuşan Bilgin, "Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak adlandırılan kesimle ilgili bir çalışma olacak mı?" sorusuna, "Bu tartışmalar bazen Meclis'te de oluyor. Açıklamalarda bulunan bazı milletvekillerimiz oluyor. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok. Ben gündemimizde olan konuları konuşmayı seviyorum. Gündemimizde 3600 ek gösterge var, kamudaki sözleşmeli çalışanlar var” ifadelerini kullandı.

 

 

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