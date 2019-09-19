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EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum?

EYT onaylanırsa ben de yararlanır mıyım? Emeklilikte yaşa takılanlar bugün gelen son dakika haberleriyle yüzleri gülüyor. EYT konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesiyle EYT konusunda karamsarlık yerini umuda bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan EYT raporuna sıcak bakıldığı öğrenilmesinden sonra sayıları milyonları bulan EYT mağdurları gözünü Meclis'e çevirdi. EYT ne zaman çıkar? EYT çıkarsa kimler yararlanır? EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum? gibi sorular halen gündemin önemli maddeleri arasında yer almakta. İşte EYT son durum haberleri.

19 Eylül 2019 Perşembe 15:50
EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum?

Emeklilikte yaşa takılanlar bugün gelen son dakika haberleriyle yüzleri gülüyor. EYT konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesiyle EYT konusunda karamsarlık yerini umuda bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan EYT raporuna sıcak bakıldığı öğrenilmesinden sonra sayıları milyonları bulan EYT mağdurları gözünü Meclis'e çevirdi. EYT ne zaman çıkar? EYT çıkarsa kimler yararlanır? EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum? gibi sorular halen gündemin önemli maddeleri arasında yer almakta. İşte EYT son durum haberleri.

9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan herkes şu anda 25 yılını doldurdu. Primi de tamamsa yaşı bekliyor. Hepsinin emekliliği mümkün değil. Ancak yaşta birkaç yılı kalmış olanlar için formüller var Bu bağlamda Finlandiya ve Almanya formülü üzerinde de duruluyor.. NTV yayınında konuşan Prof. Dr. Cem Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor." Milyonlarca vatandaş ise EYT için gelecek olan güzel haberleri bekliyor. Bu bağlamda Almanya ve Finlandiya modelleri ortaya atılmıştı. EYT yasası için Meclis'in 1 Ekim'de açılması beklenecek. Fakat Meclis açıldıktan sonra EYT konusunun Meclis'e gelip gelmeyeceği merak konusu.

EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum?

Sigorta başlangıcı 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra olan işçi, memur, esnaf milyonlarca kişi 5510 sayılı yasaya göre emekli olabilecek. Önceki kanunda emekli olabilmek için kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık şartı aranırken, yeni düzenlemeye göre herkese yaş ve prim koşulu getirildi. Bu yasaya göre 4/a'lı çalışanlar 7 bin 200, 4/b'li çalışanlar ve kamuda 4/c'li çalışanlar ise 9 bin gün üzerinden emekli olabilecek. Çalışanlar prim gününü doldurduktan sonra doldurdukları tarihte uygulanmakta olan yaşta emeklilik hakkı elde edecek. Emeklilik yaşı 1 Ocak 2036 itibariyle her 2 yılda 1 yaş yükselecek. Kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olan emeklilik yaşı çalıştıkları statüde emeklilik için gerekli olan prim gününü doldurdukları tarihteki yaş şartına bağlı olarak belli olacak. EYT yasası çıkması durumunda yaşı bekleyenler emekli olacak.

EYT’ye takılmayanlara ilişkin emeklilik prim gün sayısı ve emeklilik yaşı

- 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 61 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 62 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2040 ile 31 Aralık 2041 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 63 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2042 ile 31 Aralık 2043 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 64 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2044 ile 31 Aralık 2045 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 65 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2046 ile 31 Aralık 2047 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 65 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:50
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