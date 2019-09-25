EYT çıkarsa erken emekli kimleri olacak? EYT son dakika gelişmeleri

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanı Vedat Bilgin’e EYT konusunda talimat vermesi sonrası binlerce EYT mağduru vatandaş EYT çıkacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar yasasında son durum ne? EYT’liler ne yapmalı? sorusunu sormaya başladı. EYT kimleri kapsayacak?EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri.

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, son bir bir yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda üç farklı emeklilik yöntemi önerildiğini belirtti. İşte EYT gelişmelerine ilişkin haberin detayları. Emeklilikte yaşa takılanlar için Cumhurbaşkanı ve Sosyal Politikalar Kurulu’na EYT raporu verilmişti. EYT’liler bu raporla ilgili son değişmenin olup olmadığını araştırıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'ndan çıkacak son dakika haberini merakla bekliyor. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Erdoğan EYT'lilerin talep ve önerilerinin dinlenilmesi için Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmiş ve konu 20 yıldan beri ilk defa hükümetin gündemine girmişti. Sosyal Politikalar Kurulu'ndan olumlu bir rapor çıkarsa EYT'nin meclise gelmesi de söz konusu.

EYT çıkarsa erken emeklilikten kimler yararlanacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından açıklanan rapor EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak tarafından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Bilgin'e sunuldu. Özüpak tarafından sunulan EYT raporuna göre yasa çıkarsa 750 bin ile 1 milyon kişi emekli olacak. Ortalama 1600 TL emekli maaşından hesaplanan yıllık maliyet ise 14 milyar 400 milyon TL. EYT raporuna göre göre emekli olanlar sistemden çıkınca işsizler için yeni istihdam alanları açılacak. Bu da işsizlik oranını düşürecek. Ayrıca raporda EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmaları halinde emekli maaşlarının tamamının veya belli oranının kesilmesi de önerildi. EYT'lilerin aynı anda emekli olmasının mümkün olmadığının belirtildiği raporda kademeli emeklilik öneriliyor. Erdursun, yaptığı çalışmanın Cumhurbaşkanlığı'nca olumlu karşılandığını söyledi. EYT yasası çıkması durumunda işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olanlar emekli olabilecek.

EYT Finlandiya modeli nedir?

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, son günlerde EYT'de çözüm için gündeme gelen Finlandiya Modeli hakkında da şunları yazdı: “Son bir haftadır EYT’lilerin durumu gündeme gelince sorunun nasıl çözüleceği konusunda alternatif modeller de konuşulmaya başlandı. Bunların başında da Finlandiya modeli geliyor. Ama önce EYT’lilerin beklentilerinden bahsedeyim. Elbette öncelikle yaş şartının kaldırılıp, biran önce emeklilik istiyorlar. Buna, sigorta başlangıç tarihine göre kademelendirilerek, sigortaya en eski girişlilerden başlanıp, emeklilik hakkının tanınması da beklentiler arasında. Bunlar da olmazsa her yıl emekli aylıklarından belli oranda indirim yapılarak emeklilik hakkı verilmesi. Finlandiya modeli dedikleri de işte, bu. Modele göre emeklilik yaşını bekleyenler her bir eksik yıl için daha düşük emekli aylığı ile emekli olabiliyorlar."