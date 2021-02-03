EYT çıkar mı? EYT ne zaman çıkar? Erken emeklilik var mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT sorunu dönemin yıllardır Türkiye’nin gündeminde. DSP, MHP ve ANAP koalisyonu zamanında takvimler 8 Eylül 1999 tarihini gösterdiğinde dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın mucidi olarak bilinen emeklilik yaşası çıktı. Bu yasa çalışan kadınların emeklilik yılı 20 olurken erkeklerin emeklilik çalışma yılı ise 25 yıl şartı aranmakta idi. Emekli olmak için ise ikinci şart olan prim gün sayısı ise 5 bin günü dolduran emeklilik için SSK’nın kapısını çalıyordu. Dönemin Çalışma Bakanı olan ve şuanda CHP’de siyaset yapmaya devam eden Yaşar Okuyan’ın liderliğinde yapılan değişiklik ile emeklilik için yaş şartı getirildi. Buna göre çalışan kadınlar kademeli bir 58, yine kadameli olarak erkekler ise 60 yaşında emekli olunmasına karar verildi. Emeklilik yaşında yapılan son değişiklikle 2048 yılından itibaren emeklilik yaşı 65 olacak.

EYT ne zaman çıkacak?

Her seçim döneminde özellikle de muhalefet partilerinin üzerinde en çok istismar ettiği konuların başında emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT gelmekte. Muhalefet partileri zaman zaman EYT konusunu Meclis’e taşımakta. EYT’lilerin mağduriyetlerinin giderilmesinin yolunun bir an önce açılması yine Meclis kürsüsünden dile getirilmekte. Bir EYT konusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’e EYT sorununun çözümü konusunda görev verdiği haberleri yoğun bir şekilde gündem olmuştu. Bilgin’in EYT için hem emeklilikte yaşa takılan vatandaşların hem de SGK’nın görüşüne başvuracağı dillendirilmişti. Ancak bu haberler Vedat Bilgin tarafından yalanlanmıştı.

EYT son durum haberine bakacak olursak, EYT’nin çıkması demek bütçeye ekstrak yük demek olduğundan konunun muhataba Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, EYT konusuna ilişkin olarak EYT onusunu etraflıca incelediklerini, birkaç alternatif üzerinde çalışıldıktan sonra oluşacak maliyetleri masaya yatırdıklarını elde edilen verilere bakıldığında EYT çıkması durumunda yüksek maliyetin söz konusu olduğu ve sosyal dengeyi bozacağı kanatine varıldığını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT konusunda ne diyor?

EYT ne zaman çıkar? EYT çıkacak mı? Sorularını sorun vatandaşlar EYT’nin çıkarırsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çıkaracağını bildikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlar EYT için ne söylediği oldukça önem arz etmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT son durum bilgileri geçtiğimiz aylarda yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilik için çalışanların ne zaman emekli olacaklarsa o zaman emekli olunması gerektiğini vurgulayarak ülkenin ve vatandaşın zararına olan hiçbir işte asla kendisinin olmayacağını, seçimi kaybetmek uğruna da olsa milletin hayrına olmayan bir şeyde asla kendisinin yer almayacağını açıklayarak en azından EYT emekliliğin şuan için söz konusu olmayacağını vurguladı. EYT yasasının çıkmayacağı şuan için mümkün olmasa da binlerce vatandaş yine de Meclis’ten kendilerini mutlu edecek son dakika EYT haberiyle birlikte bayram etmek istiyor. Öte yandan emekli mağduru bir grup vatandaş bir araya gelerek 14 Nisan 2020’de Umut Partisi’ni kurmuşlardı. Umut Partisi’nin amacı ise EYT mağdurlarının haklarını aramak olarak açıklanmıştı.